Секс з незнайомцем: які варто здати аналізи опісля

Інфекції, які передаються статевим шляхом, загрожують всім, хто займається сексом. Вони є небезпечними й можуть сильно підірвати здоров'я.

Єдиний спосіб захистити здоров'я – здавати аналізи кожен раз після сексу без презерватива з неперевіреним партнером.

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Що не допоможе?

Промивати піхву розчинами антисептиків (спринцюватися) для "екстреної профілактики". Це може серйозно нашкодити: спринцювання негативно впливають на мікрофлору піхви, до того ж є ризик «закинути» інфекцію в інші органи малого таза. Дослідження показали, що спринцювання збільшує ризик запальних захворювань матки й придатків, позаматкової вагітності та, можливо, раку шийки матки.

Пити без призначення лікаря антибактеріальні, протипаразитарні та противірусні препарати або використовувати їх у вигляді свічок. Можна помилитися з вибором ліків і дозою. Це вплине на результати аналізів, в результаті правильне лікування лікар призначить із запізненням.

Бігти в лабораторію відразу після незахищеного сексу. Навіть сучасні та точні ПЛР-тести виявляють інфекцію тільки після інкубаційного періоду. Для цього потрібно кілька днів – поспішати немає сенсу.



Не потрібно поспішати здавати аналізи

Коли здавати аналізи?

Щоб виключити всі ІПСШ, доведеться здати аналізи три рази:

Через тиждень після статевого контакту – мазок з піхви, щоб виявити збудників гонореї, хламідіозу, трихомоніазу, мікоплазми геніталіум, вірусів простого герпесу, вірусу папіломи людини 16 і 18 типів за допомогою ПЛР або НАСБА.

Через 1-1,5 місяця здати кров з вени на сифіліс та гепатити.

Через 3 місяці – кров на ВІЛ і повторно на сифіліс та гепатити.

Якщо лікар, до якого ви звернулися, щоб перевіритися на ІПСШ, відразу не призначив вам аналізи на ВПЛ і герпес – це нормально. Ймовірно, він візьме додаткові мазки після того, як виключить бактеріальні інфекції.

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