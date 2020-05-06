Сексомнія: що це, чому виникає та як побороти

Сексомнія – це сексуальна активність, заняття сексом чи мастурбацією уві сні, без усвідомлення того, що відбувається. Вона може мати дуже небезпечні наслідки.

Це цілком реальний розлад сну. Хтось розмовляє уві сні, хтось ходить, хтось їсть, а хтось займається сексом. 8% людей з порушенням сну страждають саме через це, пише 24 канал.

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В науковій літературі описують, що більшість людей, які мають цей розлад – чоловіки. З більшою ймовірністю сексомнія проявиться у тих, хто страждає й іншими формами сновидство, бачить кошмари, розмовляє або ходить уві сні.

Чоловіки найчастіше намагаються зайнятися сексом з тими, хто спить поруч. А жінки – мастурбацією.

Для людини з сексомнією повідомлення про такий діагноз часто є повною несподіванкою. У перший момент особа в це не вірить і повністю заперечує можливість такого розладу.

Чому виникає сексомнія?

Недосипання;

Занадто інтенсивне спортивне навантаження перед сном;

Вживання алкоголю або наркотиків;

Стан стресу;

Емоційна травма;

Апное уві сні;

Надлишкова вага.

Небезпека сексомнії

Унаслідок таких порушень багато пар розпадаються. Мова йде не тільки про сімейний секс, коли чоловік розбудив дружину і вони зайнялися сексом. Мають місце випадки насильства, причому діагноз "сексомнія" цілком може виправдати гвалтівника.

Під час сну люди втрачають моральні засади. Такий секс може бути дуже грубим і жорстоким, він не завжди сподобається партнеру. Відомі випадки каліцтв і травм.

Що робити?

В першу чергу постаратися усунути тригери. Якщо вам це заважає, турбує, секс уві сні пов'язаний з насильством – то звернутися до психотерапевта, невролога або сомнологи.

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