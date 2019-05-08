Сексуальна орієнтація може змінитися: назвали вік

Дослідники з США прийшли до висновку, що сексуальна орієнтація зазнає значних і часто невловимих змін протягом усього життя людини. При цьому, жінки їм більше піддаються.

Експерти зазначають, що сексуальна орієнтація містить багато аспектів життя, серед яких: до кого відбувається потяг, з ким людина займається сексом та її самоідентифікація, пише Taylor&Francis.

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До недавнього часу дослідники зосереджувалися тільки на останньому аспекті, що спрощує, але не пояснює стан справ.

Використовуючи дані масштабного опитування американських студентів, вчені відстежували сексуальну ідентичність, поведінку і романтичні переживання понад 6000 добровольців у віці від 16 до 32 років.

Їх тричі опитували про сексуальну орієнтацію: у підлітковому віці, на початку 20 років та ближче до 30-ти.

Результати наукової роботи показали, що як у чоловіків, так і у жінок виявили мінливу сексуальну орієнтацію, причому не тільки в підлітковому віці, але і у 20 років та після.

У жінок у 20 років найбільш динамічно змінювалася сексуальна орієнтація. При цьому 90% чоловіків вважали себе гетеросексуальними. Дослідження показало, що 67% жінок з переважно традиційною орієнтацією у свої двадцять років вважали сексуально привабливими представників обох статей. Однак ближче до тридцяти років жінки з цієї групи вибирали виключно чоловіків.

Взагалі, жінки продемонстрували велику мінливість сексуальної орієнтації в міру дорослішання, ніж чоловіки. Все тому, що жінкам складніше визначити свою сексуальну орієнтацію. Адже вони розглядають її значно ширше, ніж чоловіки. І навіть коли жінка вважає себе гетеросексуальною, то це не означає, що вона не проявляє інтерес до жінок.

Ближче до 30 років сексуальна орієнтація людей стає менш гнучкою.



Висновок вчених: сексуальна орієнтація є дуже динамічною в віці 20-30 років.

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