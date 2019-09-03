Сексуальна освіта: що має знати дитина в різному віці
Сексуальна освіта – невіддільна частина виховання будь-якої дитини. Її брак може призвести до багатьох негативних наслідків і зашкодити психічному й фізичному здоров'я людини.
Але ви не зобов'язані розповідати все і відразу. Розширювати та поглиблювати інформацію слід у міру дорослішання дітей, розповіла секс-педагог Юлія Ярмоленко.
Читайте також: Чи є ви сексуально грамотною людиною
Що мають знати діти у різному віці?
Від 2 до 4 років
Правильні назви всіх частин тіла, включаючи геніталії. Це допомагає повідомляти про травми, дискомфорт, насильство. І дає розуміння, що всі органи нормальні.
Розуміти, що вивчати своє тіло можна, але важливо знати, де і коли це доречно.
До 4 років діти мають знати назви своїх органів
Від 4 до 6
Основи розмноження: сперма і яйцеклітина зливаються, дитина росте в матці.
Знати, що ніхто не може торкатися тіла без дозволу і ніхто не повинен просити помацати або подивитися на геніталії (крім батьків і лікаря в особливих випадках).
Навчитися запитувати, перш ніж доторкнутися до кого-небудь (обійняти, полоскотати).
Розуміти, коли доречно бути голим.
Самостійно мити статеві органи.
Від 6 до 8
Розуміти основні соціальні норми: недоторканність приватного життя і повагу до інших.
Мати уміння безпечного користуватися гаджетами та інтернетом. Знати правила спілкування з незнайомцями та наслідки обміну інтимними фото.
Інформацію про дітородіння варто розширити: обговорити статевий акт і інші способи завагітніти.
Діти до 12 років мають знати про контрацепцію
Від 9 до 12
Володіти інформацією про контрацепцію, вагітність та інфекції, що передаються статевим шляхом.
Знати про зміни в тілі під час пубертату, про важливість гігієни й догляду за собою в цей період.
Розуміти: бути підлітком – не дорівнює бути сексуально активними.
Розрізняти хороші та погані відносини.
Мати повну інформацію про безпеку в інтернеті, в тому числі кібербулінг і секстинг.
Критично відноситься до інформації в ЗМІ та до того, як соцмережі формують образ тіла.
Від 13 до 18
Знати все про менструації й полюції.
Вивчити правила безпечного сексу: як алкоголь і наркотики впливають на адекватність прийняття рішень.
Розуміти різницю між здоровими та хворими відносинами.
Знати, що таке концепція згоди й в чому вона виражається. Розрізняти маніпуляцію, тиск і насильство.
Вміти вести переговори та володіти методами припинення відносин.
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.