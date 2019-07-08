Селекція зіпсувала смак сучасних помідорів: як це може виправити ГМО

Смак томатів може значно покращитися завдяки поверненню генів, які втратили в ході селекції.

Для промислового вирощування завжди цінувалися в першу чергу швидкість дозрівання, стійкість до транспортування і розміри. Через це гени, які дають по-справжньому хороший смак, просто не потрапили в популярні сорти.

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Міжнародна група дослідників опрацювала генетичну інформацію декількох сотень окультурених і диких томатів і виявила майже 5 тисяч раніше невідомих генів. У тому числі – рідкісний варіант гена TomLoxC, який надає плодам насичений смак.



Селекція зіпсувала смак помідорів

Ген TomLoxC впливає на смак, викликаючи біосинтез ряду ліпідних (жирових) летючих речовин – сполук, які легко випаровуються і надають плодам виразні пахощі. Зараз ця форма гена відсутня у більшості одомашнених томатів, але в останні роки частка сортів з її вмістом зростає.

Відкриття генетиків обіцяє не тільки нові гастрономічні радості. Нововідкриті гени допоможуть створити сорти, що володіють стійкістю до хвороб. А це значить – менше пестицидів, шкідливих для здоров'я та навколишнього середовища.

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