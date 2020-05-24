Село на Закарпатті закрили на карантин через спалах COVID-19

У 28 мешканців села Ворочево Перечинського району на Закарпатті виявили коронавірусну інфекцію COVID-19.

У селі Ворочево у 28 мешканців виявили коронавірус

Як повідомила пресслужба Закарпатської ОДА на сторінці у фейсбуці, у селі із 24 травня встановили карантинну зону та облаштували контрольно-пропускні пункти на в'їзді та виїзді

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У 28 мешканців села Ворочево Перечинського району підтверджено COVID-19, за даними Закарпатського обласного лабораторного центру. У зв’язку з цим у Закарпатській ОДА відбулося засідання комісії із ліквідації надзвичайної ситуації, – йдеться у джерелі.

Що відомо про село Ворочево

Ворочево є приміським селом райцентру Перечин. Мешканцям села, які працюють у закладах охорони здоров’я, державних установах, організаціях, інших об’єктах критичної інфраструктури у селі, яке є приміським для районного центру Перечин, видадуть спеціальні перепустки для переміщення через КПП.

Також у селі проведуть дезінфекційні заходи у житлових, виробничих, навчальних, санітарно-побутових та інших приміщеннях, будівлях і спорудах, також забезпечать щоденну дезінфекцію проїжджої частини доріг, тротуарів, прибудинкових та інших територій.

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Головному управлінню Національної поліції у Закарпатській області доручено забезпечити контроль за режимом самоізоляції та карантинними заходами на території Перечинської об’єднаної територіальної громади.

Скільки хворих на Закарпатті

На Закарпатті станом на 24 травня зафіксували 1061 випадок зараження коронавірусом. 265 людей одужали.

Всього в Україні – 20 986 заражених на COVID-19. На жаль, підтверджено 617 летальних випадків.