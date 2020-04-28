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Серед померлих від коронавірусу українців переважають чоловіки: статистика МОЗ

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Яка статистика смертності від коронавірусу в Україні
Яка статистика смертності від коронавірусу в Україні / МОЗ

В Україні з початку поширення епідемії від COVID-19 померли 239 людей. За статевою структурою переважають чоловіки – 132 смертельних випадки.

Водночас за віковою ознакою серед захворілих на коронавірус переважають люди старші за 50 років (85% усіх випадків). Про це мовиться у телеграм-каналі "Коронавірус інфо" з посиланням на інформацію МОЗ.

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Більшість померлих (71%) мали серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок та легенів. У декого ж таких захворювань було кілька.

Зверніть увагу! Станом на 28 квітня в Україні зафіксували вже 9 410 випадків коронавірусу. За останню добу виявили 401 випадок. Водночас 992 людини одужали.

 

Автор: Емал Набі
Теги: Жертви Новини України Статистика Коронавірус COVID-19 Міністерство охорони здоров’я Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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