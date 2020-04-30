Серцева недостатність: симптоми, профілактика та лікування

Серцева недостатність – це порушення функції серця, коли воно не здатне забезпечити повноцінний кровотік в органах і тканинах. Це серйозне захворювання, яке потребує лікування.

Через це захворювання клітини тіла отримують недостатню кількість поживних речовин, відчувають кисневе голодування, пише 24 канал.

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Основні симптоми серцевої недостатності:

задишка при фізичних навантаженнях і в стані спокою (ніби не вистачає дихання, навіть уві сні);

втома (не проходить після відпочинку і / або проявляється при фізичній активності);

набряки ніг (легкі вранці й сильніші ввечері);

напади кашлю, дихання з хрипами, різке збільшення / зниження ваги, збій серцевого ритму, запаморочення.

Причини серцевої недостатності

Серцева недостатність не може виникнути сама по собі. Не можна прийти до кардіолога і сказати: у мене серцева недостатність, не маючи при цьому початкового ушкодження серцевого м'яза або кардіологічних причин (інфаркт, порушення ритму, тривалий високий тиск, вади серця).

Основні причини

анемія, хвороби нирок, високий тиск, проблеми з серцевим ритмом;

алкоголь, куріння;

структурні зміни в грудному відділі, порушення роботи систем діафрагм (остеопатія);

вроджені вади серця;

захворювання щитоподібної залози, діабет, ожиріння;

стрес, тривале нервове напруження;

спадковість.

Також поштовхом до загострення серцевої недостатності можуть бути: важка інфекція (пневмонія, грип), емоційний, фізичний стрес.



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Лікування серцевої недостатності

Метою лікування серцевої недостатності є збільшення тривалості життя пацієнта і поліпшення його якості. Перш за все (по можливості) необхідне лікування основного захворювання, яке призвело до цього стану. ⠀

У лікуванні серцевої недостатності головне: знизити навантаження на серце та збільшити його скоротливу здатність. ⠀

Прийом ліків – важлива частина лікування. Препарати сприяють: ⠀

поліпшенню роботи серця; ⠀

видалення зайвої рідини з організму; ⠀

підвищенню тонусу судин;

усунення синусової тахікардії. ⠀

А також прийом ліків потрібен для профілактики тромбоутворення в порожнинах серця.

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Для досягнення найкращого ефекту потрібно проконсультуватися з лікарем для коригування препаратів і їх доз. Ні в якому разі не можна займатися самолікуванням.

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Хронічна серцева недостатність

Це надзвичайно підступне захворювання. Розвиваючись поступово протягом багатьох років, воно може спровокувати появу таких патологій, як:

раптова смерть від зупинки серця;

патологічна гіпертрофія міокарда;⠀

порушення серцевого ритму і провідності серця;

численні тромбоемболії внаслідок тромбозів;

загальне виснаження організму;

порушення функцій печінки і нирок.

Профілактика серцевої недостатності

Висипайтеся і намагайтеся уникати стресів;

Менше жирного, солоного, солодкого, тримайте нормальну вагу, займайтеся спортом;

Відмовтеся від куріння;

Регулярно відпочивайте, розслабляйтеся, стежте за симптомами.

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