Серцева недостатність: симптоми, профілактика та лікування
Серцева недостатність – це порушення функції серця, коли воно не здатне забезпечити повноцінний кровотік в органах і тканинах. Це серйозне захворювання, яке потребує лікування.
Через це захворювання клітини тіла отримують недостатню кількість поживних речовин, відчувають кисневе голодування, пише 24 канал.
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Основні симптоми серцевої недостатності:
- задишка при фізичних навантаженнях і в стані спокою (ніби не вистачає дихання, навіть уві сні);
- втома (не проходить після відпочинку і / або проявляється при фізичній активності);
- набряки ніг (легкі вранці й сильніші ввечері);
- напади кашлю, дихання з хрипами, різке збільшення / зниження ваги, збій серцевого ритму, запаморочення.
Причини серцевої недостатності
Серцева недостатність не може виникнути сама по собі. Не можна прийти до кардіолога і сказати: у мене серцева недостатність, не маючи при цьому початкового ушкодження серцевого м'яза або кардіологічних причин (інфаркт, порушення ритму, тривалий високий тиск, вади серця).
Основні причини
- анемія, хвороби нирок, високий тиск, проблеми з серцевим ритмом;
- алкоголь, куріння;
- структурні зміни в грудному відділі, порушення роботи систем діафрагм (остеопатія);
- вроджені вади серця;
- захворювання щитоподібної залози, діабет, ожиріння;
- стрес, тривале нервове напруження;
- спадковість.
Також поштовхом до загострення серцевої недостатності можуть бути: важка інфекція (пневмонія, грип), емоційний, фізичний стрес.
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Лікування серцевої недостатності
Метою лікування серцевої недостатності є збільшення тривалості життя пацієнта і поліпшення його якості. Перш за все (по можливості) необхідне лікування основного захворювання, яке призвело до цього стану. ⠀
У лікуванні серцевої недостатності головне: знизити навантаження на серце та збільшити його скоротливу здатність. ⠀
Прийом ліків – важлива частина лікування. Препарати сприяють: ⠀
- поліпшенню роботи серця; ⠀
- видалення зайвої рідини з організму; ⠀
- підвищенню тонусу судин;
- усунення синусової тахікардії. ⠀
А також прийом ліків потрібен для профілактики тромбоутворення в порожнинах серця.
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Для досягнення найкращого ефекту потрібно проконсультуватися з лікарем для коригування препаратів і їх доз. Ні в якому разі не можна займатися самолікуванням.
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Хронічна серцева недостатність
Це надзвичайно підступне захворювання. Розвиваючись поступово протягом багатьох років, воно може спровокувати появу таких патологій, як:
- раптова смерть від зупинки серця;
- патологічна гіпертрофія міокарда;⠀
- порушення серцевого ритму і провідності серця;
- численні тромбоемболії внаслідок тромбозів;
- загальне виснаження організму;
- порушення функцій печінки і нирок.
Профілактика серцевої недостатності
- Висипайтеся і намагайтеся уникати стресів;
- Менше жирного, солоного, солодкого, тримайте нормальну вагу, займайтеся спортом;
- Відмовтеся від куріння;
- Регулярно відпочивайте, розслабляйтеся, стежте за симптомами.
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