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Серцева недостатність: симптоми, профілактика та лікування

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Серцева недостатність – симптоми, лікування, діагностика
Все про серцеву недостатність / prozahid.com

Серцева недостатність – це порушення функції серця, коли воно не здатне забезпечити повноцінний кровотік в органах і тканинах. Це серйозне захворювання, яке потребує лікування.

Через це захворювання клітини тіла отримують недостатню кількість поживних речовин, відчувають кисневе голодування, пише 24 канал

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Основні симптоми серцевої недостатності:

  • задишка при фізичних навантаженнях і в стані спокою (ніби не вистачає дихання, навіть уві сні);
  • втома (не проходить після відпочинку і / або проявляється при фізичній активності);
  • набряки ніг (легкі вранці й сильніші ввечері);
  • напади кашлю, дихання з хрипами, різке збільшення / зниження ваги, збій серцевого ритму, запаморочення.

Причини серцевої недостатності

Серцева недостатність не може виникнути сама по собі. Не можна прийти до кардіолога і сказати: у мене серцева недостатність, не маючи при цьому початкового ушкодження серцевого м'яза або кардіологічних причин (інфаркт, порушення ритму, тривалий високий тиск, вади серця).

Основні причини

  • анемія, хвороби нирок, високий тиск, проблеми з серцевим ритмом;
  • алкоголь, куріння;
  • структурні зміни в грудному відділі, порушення роботи систем діафрагм (остеопатія);
  • вроджені вади серця;
  • захворювання щитоподібної залози, діабет, ожиріння;
  • стрес, тривале нервове напруження;
  • спадковість.

Також поштовхом до загострення серцевої недостатності можуть бути: важка інфекція (пневмонія, грип), емоційний, фізичний стрес.

Високий тиск може викликати серцеву недостатність
Високий тиск може викликати серцеву недостатність / myvin.com.ua

Лікування серцевої недостатності 

Метою лікування серцевої недостатності є збільшення тривалості життя пацієнта і поліпшення його якості. Перш за все (по можливості) необхідне лікування основного захворювання, яке призвело до цього стану. ⠀

У лікуванні серцевої недостатності головне: знизити навантаження на серце та збільшити його скоротливу здатність. ⠀

Прийом ліків – важлива частина лікування. Препарати сприяють: ⠀

  • поліпшенню роботи серця; ⠀
  • видалення зайвої рідини з організму; ⠀
  • підвищенню тонусу судин;
  • усунення синусової тахікардії. ⠀

А також прийом ліків потрібен для профілактики тромбоутворення в порожнинах серця.

Для досягнення найкращого ефекту потрібно проконсультуватися з лікарем для коригування препаратів і їх доз. Ні в якому разі не можна займатися самолікуванням.

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Хронічна серцева недостатність

Це надзвичайно підступне захворювання. Розвиваючись поступово протягом багатьох років, воно може спровокувати появу таких патологій, як:

  • раптова смерть від зупинки серця;
  • патологічна гіпертрофія міокарда;⠀
  • порушення серцевого ритму і провідності серця;
  • численні тромбоемболії внаслідок тромбозів;
  • загальне виснаження організму;
  • порушення функцій печінки і нирок.

Профілактика серцевої недостатності

  • Висипайтеся і намагайтеся уникати стресів;
  • Менше жирного, солоного, солодкого, тримайте нормальну вагу, займайтеся спортом;
  • Відмовтеся від куріння;
  • Регулярно відпочивайте, розслабляйтеся, стежте за симптомами.

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Серцево-судинні захворювання Лікування
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