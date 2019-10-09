Як захиститися від грипу – Супрун дала нові рекомендації

Часник, цибуля, оксолінова мазь, імуностимулятори чи просто віра, що “не хворію кілька років, і цього також пронесе” – не захищають від грипу.

Уляна Супрун розповіла як вберегтися від грипу та коли вакцинація буде найефективнішою.

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Від грипу потрібно вакцинуватися щороку за відсутності протипоказань. Вакцинуватися можна протягом всього епідсезону — з осені й до весни. Але краще зробити щеплення якомога раніше.

Після вакцинації імунітет зазвичай формується протягом двох-трьох тижнів. Якщо в цей період людина заразиться вірусом грипу, то захворіти можна. Через це важливо не затягувати з вакцинацією, а зробити щеплення до початку сезону.

Симптоми грипу

Симптоми грипу зазвичай з’являються раптово. Найчастіше це:

головний біль, біль у горлі, біль у м’язах;

підвищення температури тіла;

кашель;

нежить.

Уляна Супрун “ В легкій формі симптоми грипу тривають 3-7 днів. Це якщо ви здорова доросла людина і не маєте хронічних хвороб. Але в дітей, людей старшого віку і в тих, хто має хронічні захворювання, грип може тривати до двох тижнів і супроводжуватися ускладненнями. Іноді, кашель може тривати до семи тижнів після одужання".

Відтак, оцініть витрати, які принесуть непрацездатність, перебування на лікарняному з дитиною, і витрати на тест-систему за допомогою якої діагностують грип.

Тест-система, яка просто констатує факт хвороби, коштує від 270 гривень, а 10 таблеток дієвого препарату — понад 500 гривень.

Ускладнення від хвороби є найбільш небезпечним наслідком грипу та у деяких випадках призводять до смерті людини.



Ускладнення від грипу можуть призводити до летальних випадків

Хто найбільше ризикує захворіти на грип

Діти віком від 6 місяців до 8 років. Діти хворіють на грип в 30–40% частіше дорослих. Грип може провокувати в дітей важкі наслідки: пневмонію, енцефалопатію, зневоднення, хвороби серця. Діти, що мають хронічні захворювання, вакцинація особливо важлива.

Діти хворіють на грип в 30–40% частіше дорослих. Грип може провокувати в дітей важкі наслідки: пневмонію, енцефалопатію, зневоднення, хвороби серця. Діти, що мають хронічні захворювання, вакцинація особливо важлива. Літні люди . Для людей, чий вік понад 65 років, грип також небезпечний ускладненнями, серед яких бронхіт та пневмонія. Пневмонія — серйозне ускладнення. Якщо її не лікувати, бактерії можуть потрапити в кров і порушувати роботу органів. Ця легенева інфекція може призвести до скупчення рідини в легенях або абсцесу легень та мати фатальні наслідки.

. Для людей, чий вік понад 65 років, грип також небезпечний ускладненнями, серед яких бронхіт та пневмонія. Пневмонія — серйозне ускладнення. Якщо її не лікувати, бактерії можуть потрапити в кров і порушувати роботу органів. Ця легенева інфекція може призвести до скупчення рідини в легенях або абсцесу легень та мати фатальні наслідки. Вагітні жінки та жінки до двох тижнів після пологів . Вагітні жінки мають вищі ризики ускладнень, особливо у другому та третьому триместрах. Жінки, до двох тижнів після пологів, також мають більше шансів на розвиток ускладнень. Крім того, вірусні захворювання під час вагітності можуть впливати на розвиток мозку дитини.

. Вагітні жінки мають вищі ризики ускладнень, особливо у другому та третьому триместрах. Жінки, до двох тижнів після пологів, також мають більше шансів на розвиток ускладнень. Крім того, вірусні захворювання під час вагітності можуть впливати на розвиток мозку дитини. Люди з ослабленим імунітетом. Це хвороби й стани організму, при яких імунітет після введення вакцини може не сформуватися (наприклад, в умовах хімієтерапії в онкологічних хворих; при вживанні великих доз стероїдних гормонів; при вживанні ліків, що пригнічують імунітет; при окремих вроджених імунодефіцитах).

Це хвороби й стани організму, при яких імунітет після введення вакцини може не сформуватися (наприклад, в умовах хімієтерапії в онкологічних хворих; при вживанні великих доз стероїдних гормонів; при вживанні ліків, що пригнічують імунітет; при окремих вроджених імунодефіцитах). Інактивовані вакцини проти грипу безпечні для таких людей, адже не містять живого вірусу чи бактерії. Однак успішне вироблення імунітету після введення вакцини не гарантується.

Люди, які мають хронічні захворювання — астма, серцеві-судинні хвороби, хвороби нирок, печінки, діабет, хронічне обструктивне захворювання легень. Для них грип може стати фатальним.

— астма, серцеві-судинні хвороби, хвороби нирок, печінки, діабет, хронічне обструктивне захворювання легень. Для них грип може стати фатальним. Люди, як і страждають ожирінням , з індексом маси тіла 40 і вище.

, з індексом маси тіла 40 і вище. Люди, які мешкають великими групами (до прикладу, будинки для літніх людей та інших закладах допомоги) та ті, що з ними працюють (медпрацівники).



Курці вразливіші до захворюваності на грип

Як вберегтись від грипу, окрім вакцинації

Часто та ретельно мийте руки. Найкраще це робити звичайними водою та милом. Спиртові дезінфектанти безсилі проти вірусів, захищених слиною. Хіба ви митимете спиртом руки понад 2 хвилини.

Збалансовано харчуйтесь, повноцінно спіть та будьте фізично активні.

Завжди провітрюйте приміщення та за можливості проводьте більше часу на свіжому повітрі.

Намагайтесь менше часу перебувати в місцях великого скупчення людей — в дитячих центрах, школах, офісних будівлях, аудиторіях та громадському транспорті. Уникаючи натовпу під час пікового сезону грипу, ви знижуєте шанси зараження.

Стримуйте кашель і чхання. Вірус потрапляє до організму повітряно-крапельним шляхом (людина вдихає його) або ж побутовим (передається на руках) і потрапляє в організм через слизові оболонки рота, носа або очей. Тому при чханні або кашлі закривайте рот і ніс. Аби не забруднити руки, кашляйте або чхайте в тканину або у внутрішній згин ліктя.

Киньте палити – курці вразливіші до захворюваності на грип.

Залишайтеся вдома, якщо захворіли. Так ви зможете захистити себе від ускладнень, які може спричинити хвороба, та не передасте інфекцію іншим.