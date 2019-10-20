Сезон грипу вже близько: як відрізнити грип від застуди і не захворіти

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Грип іде в Україну і пік захворюваності припаде на грудень-січень, а зараз – час зайнятися профілактикою. Вакцина в аптеках вже є. Вона має захистити українців від чотирьох видів вірусу грипу, які очікують цієї зими.

Вакцини є – запевняють у МОЗ. Понад 300 тисяч доз із 500-т обіцяних вже в Україні. Очікують чотири штами вірусу. Першочергово будуть щеплювати "групу ризику".

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"В зоні ризику – діти до 5 років, люди старші 65 років і з хронічними захворюваннями, незалежно від віку. Найбільшою групою ризику є вагітні", – зазначив лікар-імунолог Федір Лапій.

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Хто потребує вакцинацію в першу чергу 

 
Грип – що це?
Це – гостре респіраторне захворювання, спричинене вірусом. Легко передається від людини до людини переважно через кашель, чхання або ж близький контакт. Захворіти на грип може будь-хто і у будь-якому віці

Торік на респіраторні вірусні інфекції та грип захворіло понад 5 мільйонів українців. Через зумовлені грипом ускладнення померло більше 60 людей.

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Симптоми грипу

Проте тих, хто за вакцинацію досі – меншість. І даремно, - кажуть медики. Вакцинація залишається єдиним дієвим засобом профілактики. Завдяки їй смертність знижується на 80%, а ймовірність ускладнень – на 60%

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Корисні звички для профілактики грипу

Відрізнити грип із застудою, кажуть медики, легко. Перший розвивається надто стрімко, про що неодноразово писала колишня очільниця МОЗ.

Симптоми грипу розвиваються різко, майже миттєво, з температурою до 40 градусів, болем в очах, ломотою у м’язах чи ознобом. Потрібно одразу звернутись до лікаря та не займатись самолікуванням,
– зазначала Уляна Супрун.

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Автор: Марина Молька
Теги: Новини України Новини Здоров'я Грип в Україні Вакцинація Здоров'я Лікування
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