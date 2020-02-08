Сезон важкого грипу у розпалі: чому краще відлежатись вдома

Сезон важкого грипу розпочався в Україні. Медики наголошують, що цьогорічний грип буде нелегким в усіх розуміннях, особливо з ускладненнями.

Лікарі застерігають, що вірус ще не такий страшний, як його наслідки. Хвороба справді небезпечна, проте не всесильна. І тут важливо не лише підібрати правильне лікування.

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Гострі вірусні інфекції, мабуть, чи не єдина хвороба, яку треба просто вилежати, при цьому попиваючи теплі напої. А отже, головне – втриматися і не піти хворим на роботу.



Поради для профілактики грипу / Інфографіка 24 каналу

Кілька аргументів, щоб відлежатись вдома

► Іти на роботу із застудою – означає насамперед приймати так звані батарейки – протизастудні препарати. Вони тримають на плаву, та не лікують причину хвороби. А отже, ви не лише переплачуєте за ліки, а й наражаєте організм на ускладнення: пневмонії, бронхіти, серцеві недуги. Все ризикує закінчитись у лікарні, якщо не гірше.

► Хворий на роботі ви малоефективний і заражаєте колег.

► Будь-яка хвороба – це сигнал організму про те, що йому треба відпочинок, аби відновити сили.