Шампунь може призвести до низки небезпечних хвороб

Сербські вчені дослідили вплив на організм хімічних речовин, що містяться в мийних засобах. Виявилося, звичайний шампунь може стати причиною низки хвороб.

Фахівці з Університету Нові-Сад в Сербії провели низку досліджень речовин, які містяться в побутовій хімії речовин і проаналізували їх вплив на організм людини.

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Вчені залучили до дослідження 305 людей, і у 66 з них виявили моноетилфталат (МЕП) в організмі, а у 72 осіб - моно-2-етилгексилфталат (МЕГП).

Виявилося, що багато хто з таких інгредієнтів не такі вже й прості. Більш того, деякі надають згубний вплив на здоров'я, і здатні спровокувати виникнення найнебезпечніших захворювань.

Через високий вміст фталатів у людей, що регулярно користуються звичайними шампунями, можуть з'явитися метаболічні розлади і проблеми з печінкою.

Інгредієнти шампунів призводять до високого ризику ожиріння, діабету 2 другого типу і ураження печінки.

Це назва, що об'єднує групу речовин, які по своїй хімічній суті є ефірами фталевої кислоти. Фталати містяться в медичних виробах, в іграшках, в різних упаковках, в пластикових картах, килимових і настінних покриттях, в шлангах, трубах, в оббивці для автомобілів, віконних рамах, в мастильних матеріалах, в миючих засобах і косметиці, у багатьох лаках для нігтів, лаках для волосся, шампунях, антиперспірантах, сонцезахисній косметиці.

В організмі волонтерів, що мають ознаки ожиріння, виявлений високий рівень ферментів, які свідчать про ураження печінки. Причиною такого невтішного висновку є додавання виробниками фталатів, які давно стали традиційними складовими для збільшення терміну придатності.

За твердженням вчених, попри малу вибірку при дослідженні даного питання, чітко простежується зв'язок хімічних речовин і стану здоров'я.

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