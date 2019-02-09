Шанс на повноцінне життя: коли в Україні дозволять використання медичної марихуани

За інформацією міжнародних організацій, від двох до трьох мільйонів українців щодня терплять біль, який не можна приглушити класичними знеболювальними. У таких випадках за кордоном дозволено полегшити страждання тяжко хворим препаратами на основі канабісу. Проте в Україні вони поки що заборонені.

Чому необхідно легалізувати медичний канабіс

За кордоном людей з епілепсією успішно лікують медичним канабісом, адже він зменшує кількість судом та біль.

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Проте в Україні такі ліки замінюють протиепілептичними препаратами. Мати семирічної Даринки, яка хворіє на епілепсію, Ольга Ткаченко наголосила, що ці ліки є ще більшим наркотиком, ніж канабіс.

Ольга уболіває за легалізацію марихуани в українській медицині. Її надихнув приклад полячки Дороти Гуданєц, син якої теж хворий на епілепсію. Жінка багато зробила, аби ліки на основі канабісу з'явилися у Польщі. Внаслідок вживання припарата у хлопчика відновився зір і слух, а кількість нападів суттєво зменшилася. Вона додала, що це шанс для її доньки жити повноцінним життям, не страждати та не відчувати біль.

Що вже зробили для легалізації канабісу

Ольга Ткаченко, активісти та громадські організації України, зокрема ГО "100% життя" 30 січня на сайті Верховної Ради зареєстрували петицію. У ній вони росять легалізувати канабіс для науки та медицини.

Існує система порівняння шкоди різних речей для життя та здоров'я людини. У таблиці алкоголь посідає шосте місце, а всі медикаменти на основі канабісу – 12 та 14 місце,

– зазначив голова ГО "100% життя" Дмитро Шерембей.

У петиції акцентують увагу, що мова йде не про легалізацію коноплі. А про законодавче врегулювання доступу пацієнтів до препаратів з канабісу. Зокрема, для лікування хронічного болю, епілепсії, анорексії, посттравматичного синдрому, захворювань імунної системи, артриту та ревматизму, астми, хвороби Альцгеймера, хвороби Паркінсона, хореї Гетінгтона, герпесу, виразок, втрати ваги під час СНІДу, діабетичної нейропатії, різних форм склерозу та багатьох інших важких хвороб.



Аби петицію розглянули, вона має набрати 25 тисяч голосів

Таку ініціативу підтримала відсторонена від виконання обов'язків МОЗ Уляна Супрун.

Доступ пацієнтів до препаратів на основі канабісу – це реалізація їхнього права на медичну допомогу. Важливо підтримати легалізацію застосування медичного канабісу в наукових цілях та медицині,

– повідомила Супрун.

Варто зазначити, що легалізування марихуани у медичних цілях допоможе знищити чорний ринок. Вживання канабісу вже дозволено у багатьох штатах Америки, Німеччині, Італії та Нідерландах.

До слова, навіть Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує виключити канабіс із конвенції про наркотичні засоби. Фармацевт, представник Української ліги розвитку паліативної та хоспісної допомоги Костянтин Косяченко сказав, що засоби на основі канабіолу і тетраканабіону не викликають залежність таку як інші наркотичні лікарські препарати.

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Він додав, що в українців має бути вибір. Щоправда, перш ніж дозволити, потрібно побудувати комплексну систему контролю – від вирощування і переробки до клінічного застосування.