Останніми днями в Україні різко збільшилася кількість хворих на COVID-19. Саме через це низка областей були змушені повернуть жорсткі карантинні обмеження. Мовиться про Волинську та Донецьку області.

Через зростання кількості хворих на COVID-19 за останній тиждень Волинська та Донецька області скасували раніше введені заходи з послаблення карантину. Про це повідомили на сайті МОЗ.

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Що заборонили у Волинській та Донецькій областях

роботу дитячих садочків та готелів;

проведення спортивних і релігійних заходів;

міжміське автобусне сполучення (у Донецькій області).

Ми бачимо, що введений адаптивний карантин працює. В областях, де складна епідемічна ситуація, не послаблювалися карантинні заходи. А ті, у кого є невідповідність критеріям, ухвалюють рішення про посилення, – зазначив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Увага! Станом на 6 червня у Волинській області зафіксували 1 037 випадків COVID-19, з них 297 людей одужали, ще 32 хворих померли. У Донецькій області хворих не так багато – 203 особи. Однак там провели малу кількість тестувань.

Які області не готові послаблювати карантин

У Міністерстві охорони здоров'я загалом виділили три умови, за дотримання яких може відбуватися послаблення карантину:

щодо захворюваності (інцидентність);

заповненості ліжок в лікарнях;

кількості тестувань.

Станом на 6 червня не готові перейти до наступного етапу послаблення карантину такі регіони: