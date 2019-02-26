Ще один крок до легалізації: в Україні пройде Міжнародна медична канабіс-конференція

У Києві пройде друга Міжнародна медична канабіс-конференція IMCC-2019. Подія відбудеться 31 травня, за підтримки Міністерства охорони здоров'я. Такі конференції спрямовані на спростування стереотипів щодо канабісу в медицині та інформують про ефективність такої терапії.

Вхід для медичних пацієнтів та лікарів вільний, головний аспект форуму – ознайомити з новими тенденціями міжнародного досвіду у виробництві лікарських засобів на основі канабісу та їх використання при лікуванні від важких недуг.

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Україна не може залишатись осторонь наукового прогресу і новітніх технологій, які могли би принести полегшення українським пацієнтам,

– заявив керівник Української асоціації медичного канабісу Геннадій Шабас.

Ставлення до медичного канабісу в світі змінюється. Через значну кількість доказів ефективного використання канабісу для лікування захворювань ВООЗ рекомендує ООН переглянути класифікацію рослини з огляду на її терапевтичне застосування. Європарламент, у свою чергу, закликає країни ЄС до єдиного бачення щодо лікарських засобів на основі канабісу.

Легалізувати канабіс важливо

Адже, 31 січня, на сайті Верховної Ради України була зареєстрована петиція "Законодавчо врегулювати канабіс для науки та медицини – захистити конституційні права громадян".

У петиції йде мова про необхідність створити доступ пацієнтів до препаратів з канабісу при:

лікуванні хронічного болю

епілепсії

анорексії

посттравматичного синдрому

захворювань імунної системи

артриту та ревматизму

астми

хвороби Альцгеймера

хвороби Паркінсона

хореї Гетінгтона

втрати ваги під час СНІДу

діабетичної нейропатії

На сьогодні звернення до парламенту підтримало вже понад 20 тисяч українців. Варто зазначити, що перша Міжнародна медична канабіс конференція (IMCC) проходила 20 квітня 2018 року у Харкові. Захід зібрав близько 500 медичних пацієнтів, лікарів, фармацевтів, учених та громадянських активістів.

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