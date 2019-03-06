Ще один пацієнт вилікувався від ВІЛу

Нещодавно стало відомо про те, що у Великобританії живе чоловік, якому вдалося вилікуватися від ВІЛу після пересадки донорського кісткового мозку. Він став другою людиною в історії з такою ремісією. І ось стало відомо про третього пацієнта, який пройшов через таку ж терапію.

Група дослідників з Утрехтського університету повідомила про новий випадок можливої ​​перемоги над ВІЛ за допомогою пересадки кісткового мозку. Як пише видання New Scientist, цьому пацієнтові пересадили кістковий мозок від донора з мутацією в гені CCR5, яка робить людину стійкою до інфікування ВІЛ.

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Другий, "лондонський пацієнт", про який повідомив Nature, демонструє стійку ремісію вже протягом 18 місяців. Протягом 16 з них чоловік не приймає антиретровірусні препарати.



Третя людина вилікувалась від ВІЛу

Про третьому можливо вилікуватися від ВІЛ людині пишenm як про "Дюссельдорфського пацієнта". Йому також була виконана пересадка кісткового мозку від донора зі специфічною мутацією. Три місяці тому він перестав приймати антиретровірусні препарати, і поки ознак повернення хвороби не виявлено. Також, посилаючись на слова дослідників Утрехтського університету, джерело поінформував про те, що під наглядом фахівців живуть ще кілька пацієнтів з ВІЛ, яким пересадили кістковий мозок.

Представники науки допускають, що даний метод може стати офіційно визнаною терапією ВІЛ-інфекції.

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