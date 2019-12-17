Ще один топменеджер МОЗ подав у відставку

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Генеральний директор Центру громадського здоров'я звільняється / Facebook

Володимир Курпіта заявив про те, що міністерка МОЗ Зоряна Скалецька прийняла його заяву на звільнення. Цей тиждень стане його останнім на посаді Генерального директора Центр громадського здоров’я України.

Основною причиною своєї відставки Володимир Курпіта назвав відсутність діалогу щодо подальшого місця Центру та його ролі, розповів він на своїй сторінці у Facebook.

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За його словами, за останні два роки команда Громадського здоров'я фокусувалася на підвищенні відповідальності громадян та місцевої влади за здоров'я. Адже громадське здоров'я повинне базуватися на постійному діалозі між ключовими гравцями та секторами економіки, які впливають на здоров'я.

Натомість, як зауважив Курпіта, МОЗ озвучили бажання створити мережу установ контролю за захворюваннями та розвивати одночасно регіональні центри громадського здоров'я. 

 
Володимир Курпіта
Мені видається, що це подвійне трактування – хибне. Тому прийняв рішення дати новій політичній команді можливість втілити їх задуми...Хочу подякувати кожному хто був поруч. Особлива подяка Уляні Супрун за підтримку та віру, Віктору Ляшко – за драйв та стимули та Александру Вовченко – за терпіння. Кожному співробітнику Центру за те що надихали та вірили, кожному лідеру в регіонах, що не побоялися піти за мною. Кожному критику за мобілізацію та розвиток. Критикуйте далі – це допомагає. ”.

Курпіта додав, що Центр має бути партнером, а не придатком Міністерства.

До теми: Майже весь директорат МОЗ на чолі з керівницею – звільняється

Масові звільнення в МОЗ

Нещодавно заступниця міністерки МОЗ  Младена Качурець заявила, що йде за власним бажанням, бо її цінності не збігаються з верхівкою команди МОЗ. До цього Міністерство вже покинули очільник НСЗУ Олег Петренко та майже весь директорат МОЗ на чолі з Іриною Литовченко

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Новини політики Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Міністерство охорони здоров’я
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