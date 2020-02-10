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Ще один українець заразився коронавірусом на круїзному лайнері

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Ще один українець заразився коронавірусом на круїзному лайнері / Фото з відкритих джерел

На круїзному лайнері Dimond Princess, який перебуває на карантині біля берегів Японії, зафіксовано другий випадок зараження українця. Всього на судні зареєстровано 66 інфікованих людей.

Про це повідомляє видання УНН з посиланням на NHK. 

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"Серед 66 нових заражених осіб 10 лютого: 45 – японці, 11 – американці, 4 – австралійці, 3 – філіппінці. Один канадець, один британець та один українець", – йдеться у джерелі.

Що відомо про спалах коронавірусу на лайнері

На борту лайнера Diamond Princess перебувають 3700 осіб з 56 країн, з яких 2700 – пасажири, решта – члени екіпажу, в тому числі – 25 українців.

Пасажирів, у яких виявили вірус, відправляють до лікарень Японії. Ті, у кого коронавірус не виявили, чи ті, хто чекає на результати тесту, залишаються на судні щонайменше 14 днів.

9 лютого встановили 70 випадків зараження на судні, згодом повідомили ще про шістьох осіб, яких госпіталізували через хворобу на коронавірус, зокрема українця. Зараженим громадянином України є 20-річний член екіпажу судна. Згодом ЗМІ повідомили про новий випадок коронавірусу ще в одного українця.

Кажуть, що пасажирів заразив вірусом 80-річний чоловік, який був на лайнері з 20 по 25 січня, а потім зійшов на берег в Гонконзі.


Ще у 60 пасажирів лайнера Dimond Princess виявили коронавірус/Фото:Reuters

Останні дані про поширення китайського вірусу:

  • Станом на 10 лютого від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 910 людей. Загальна кількість інфікованих – близько 45 тисяч по всьому світу.
  • Від хвороби помирають приблизно 9% інфікованих.
  • Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям.
  • В Україні жоден випадок підозри на коронавірус не підтвердився.
  • До Китаю тимчасово припинили групові тури.
  • Посольство України в КНР радить утриматись від поїздок до країни, де вирує епідемія.

Міфи та правда про коронавірус/Інфографіка 24 каналу

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Теги: Здоров'я Лікування
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