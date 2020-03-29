Ще один випадок коронавірусу зафіксували на Сумщині: стан хворого

У Сумській області 29 березня підтвердили ще один випадок COVID-19. Кількість хворих на коронавірус на Сумщині зросла до 6 людей.

Захворів 39-річний чоловік з міста Охтирка, повідомляє пресслужба Сумської ОДА.

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Відомо, що чоловік 15 березня повернувся з країни, де зафіксовані випадки коронавірусу. Він перебував під наглядом сімейного лікаря, а 28 березня звернувся до лікарні після того, як у нього з'явилися симптоми захворювання. Проведений тест ПЛР дав позитивний результат на COVID-19.

Зараз хворий перебуває на самоізоляції під наглядом лікарів, його стан задовільний. Визначається коло осіб, із якими контактував хворий,

– мовиться у повідомленні.

Раніше у Сумах заборонили жителям міста та громади виходити на вулицю без нагальної потреби під час карантину. Дітям до 14 років заборонили перебувати за межами будинку без супроводу дорослих. Станом на 29 березня у Сумській області підтвердили 6 випадків захворювань на коронавірус:

3 випадки у Конотопському районі (летальний)

2 – у місті Суми

1 – у місті Охтирка.

Стан усіх хворих стабільний, захворювання проходить без ускладнень.

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