Ще один випадок коронавірусу зафіксували на Сумщині: стан хворого
У Сумській області 29 березня підтвердили ще один випадок COVID-19. Кількість хворих на коронавірус на Сумщині зросла до 6 людей.
Захворів 39-річний чоловік з міста Охтирка, повідомляє пресслужба Сумської ОДА.
Важливо Як поліція контролює самоізоляцію всіх, хто повернувся з-за кордону
Відомо, що чоловік 15 березня повернувся з країни, де зафіксовані випадки коронавірусу. Він перебував під наглядом сімейного лікаря, а 28 березня звернувся до лікарні після того, як у нього з'явилися симптоми захворювання. Проведений тест ПЛР дав позитивний результат на COVID-19.
Зараз хворий перебуває на самоізоляції під наглядом лікарів, його стан задовільний. Визначається коло осіб, із якими контактував хворий,
– мовиться у повідомленні.
Раніше у Сумах заборонили жителям міста та громади виходити на вулицю без нагальної потреби під час карантину. Дітям до 14 років заборонили перебувати за межами будинку без супроводу дорослих. Станом на 29 березня у Сумській області підтвердили 6 випадків захворювань на коронавірус:
- 3 випадки у Конотопському районі (летальний)
- 2 – у місті Суми
- 1 – у місті Охтирка.
Стан усіх хворих стабільний, захворювання проходить без ускладнень.
Коронавірус в Україні: головне
- Станом на 29 березня в Україні зафіксували 418 випадків коронавірусу. На жаль, 9 людей померли, 5 – вдалося одужати.
- 12 березня Україна ввела карантин, аби зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але 25 березня уряд продовжив обмеження до 24 квітня.
- У межах карантину Україна закрила свої кордони для іноземців від 16 березня та припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення з 17 березня. З 18 березня повністю припинили міжміське пасажирське залізничне сполучення. Також закрили метро у Києві, Харкові та Дніпрі.
- З 24 березня українцям заборонили здійснювати будь-які туристичні мандрівки, передусім літаками. 25 березня Кабмін запровадив надзвичайну ситуацію по всій Україні.
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