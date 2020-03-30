Ще одна компанія заявила про тестування вакцини проти COVID-19 найближчим часом

Компанія Johnson & Johnson має намір до вересня 2020 року розпочати клінічні дослідження експериментальної вакцини від коронавірусу на людину.

Про це повідомили в пресслужбі компанії, передає "Інтерфакс-Україна".

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Компанія планує почати клінічні дослідження на людині вакцини-кандидата найпізніше – до вересня 2020 року,

– йдеться в заяві Johnson & Johnson.

В середині лютого компанія оголосила, що запустила розробку експериментальної вакцини проти COVID-19. Робота почалася в січні 2020 року. Також компанія почала додаткову оцінку існуючих противірусних препаратів.

Johnson & Johnson велика американська компанія, виробник косметичних та санітарно-гігієнічних товарів, а також медичного обладнання.



Як захистити себе від коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

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