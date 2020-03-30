Ще одна компанія заявила про тестування вакцини проти COVID-19 найближчим часом
Компанія Johnson & Johnson має намір до вересня 2020 року розпочати клінічні дослідження експериментальної вакцини від коронавірусу на людину.
Про це повідомили в пресслужбі компанії, передає "Інтерфакс-Україна".
Також на тему: Україна не розробляє вакцину проти коронавірусу: чим це загрожує
Компанія планує почати клінічні дослідження на людині вакцини-кандидата найпізніше – до вересня 2020 року,
– йдеться в заяві Johnson & Johnson.
В середині лютого компанія оголосила, що запустила розробку експериментальної вакцини проти COVID-19. Робота почалася в січні 2020 року. Також компанія почала додаткову оцінку існуючих противірусних препаратів.
Johnson & Johnson велика американська компанія, виробник косметичних та санітарно-гігієнічних товарів, а також медичного обладнання.
Як захистити себе від коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.
Читайте також
-
В Німеччині значно збільшилася кількість хворих на коронавіруссьогодні , 11:49
-
Коронавірус в Росії: зафіксовано понад 1800 хворихсьогодні , 12:14
-
Депутати не проголосували за призначення Максима Степанова новим очільником МОЗсьогодні , 14:36
-
В Україні посилюють карантинні заходисьогодні , 10:09
-
Що робити, якщо вам відмовляють в тестуванні на коронавіруссьогодні , 10:36
-
На Сумщині зареєстрували ще 3 випадки коронавірусу: деталісьогодні , 15:25