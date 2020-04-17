Ще одне дослідження підтвердило, що ліки, які закупила Україна, неефективні проти COVID-19

Згідно з новим дослідженням французьких учених, препарат гідроксихлорохін (Плаквеніл) не є ефективним проти коронавірусу.

Результати дослідження опублікували в авторитетному медичному журналі BMJ.

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В Україну надійшло вже кілька партій Плаквенілу, від фармкомпанії "Санофі", уряду Японії та Індії.

За словами інфекціоніст Пола Оффіт з Дитячої лікарні у Філадельфії, препарат не просто не лікує, все навіть гірше, адже гідроксихлорохін має побічні ефекти – ускладнення із серцем, які потребують припинення застосування цих ліків.

Плаквеніл – що це? Це антималярійний препарат, який належить до групи імунодепресантів. Він зменшує активність імунної системи.

Плаквеніл використовують для лікування артритів різної важкості, малярії, при хворобах шкіри та вовчанці.

Препарат активно просуває Президент США Дональд Трамп. Але вже кілька досліджень підтвердили його неефективність та жахливі побічну дію.

Французьке дослідження Плаквенілу

У французькому досліджені брав участь 181 пацієнт з коронавірусом, у яких вже розвинулася пневмонія, яка потребувала штучної вентиляції легень (ШВЛ). Медики призначили половині з них гідроксихлорохін, друга половина препарат не отримувала.

В результаті наукові не виявили жодної статистичної відмінності – ні в шансах на виживання, ні в потребі підключення до ШВЛ.

20% від загальної кількості пацієнтів, які приймали гідроксихлорохін, потребували ШВЛ або померли протягом семи днів після початку експерименту.

22% тих, хто не приймав препарат потребували підключення ШВЛ або померли за той же термін.

Всього померли 2,8% пацієнтів, які приймали гідроксихлорохін, і 4,6% з тих, хто його не отримував.

Цю різницю можна вважати статистичною похибкою, стверджують автори дослідження. Однак у восьми пацієнтів виникла тахікардія, через яку медикам довелося припинити призначати гідроксихлорохін.

На думку авторів дослідження, їхня робота показує, що використання гідроксихлорохіну для лікування госпіталізованих пацієнтів з COVID-19 не виправдане.



Перебіг коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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