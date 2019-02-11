Ще в одному місті дітям без щеплень заборонять відвідувати навчальні заклади

485 Читать новость на русском
Вакцинація
Вакцинація / docdoc.ru

У Мукачеві дітям, які не отримали планову вакцинацію заборонять відвідувати навчальні заклади.

Пропонується заборонити відвідувати школи, дитсадки, заклади позашкільної освіти, мистецькі школи дітям, які не отримали профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень.

Читайте також: Що необхідно знати про вакцинацію: ексклюзивне інтерв'ю з імунологом

Таке рішення планують втілити в Мукачеві з 18 лютого. Наразі управління освіти, молоді та спорту та відділ охорони здоров'я міськвиконкому розроблятимуть відповідні рішення.

Батькам невакцинованих дітей рекомендують звернутися до своїх сімейних лікарів, та провести вакцинацію.

У вересні минулого року міністерство охорони здоров’я та міністерство освіти оприлюднило рішення, в якому йдеться, що невакциновані діти не можуть відвідувати школи та дитячі садки.

У Луцьку, за інформацією місцевого управління освіти, до навчання не допустили 1098 школярів через відсутність щеплення від кору.

 

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Секс-скандал в КНУ Шевченка: чому викладача звинувачують у домаганнях
сьогодні
5076
Теги: Здоров'я Здорове життя Лікування Вакцина Ліки Новини Закарпаття
Джерело: Здоров'я 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Чому нудить, що з цим робити і про які захворювання це може сигналізувати
сьогодні 17:30 Чому нудить, що з цим робити і про які захворювання це може сигналізувати
Олександр Бевза 1119
Дитяча урологія: на що мають звертати увагу батьки хлопчиків
12 лютого 14:00 Дитяча урологія: на що мають звертати увагу батьки хлопчиків
Олександр Бевза 2476
Українці розробили унікальний додаток для діагностики раку: у чому його особливість
7 лютого 16:00 Українці розробили унікальний додаток для діагностики раку: у чому його особливість
Яніна Ткачук 4864
Вірус папіломи людини: все про статеве захворювання, яким інфіковані 80% людей
6 лютого 16:00 Вірус папіломи людини: все про статеве захворювання, яким інфіковані 80% людей
Олександр Бевза 8235
Рак шийки матки: симптоми, профілактика, діагностика та група ризику
6 лютого 10:30 Рак шийки матки: симптоми, профілактика, діагностика та група ризику
1712
Топ-10 популярних міфів, які Супрун спростувала у 2018 році
5 лютого 16:20 Топ-10 популярних міфів, які Супрун спростувала у 2018 році
Оксана Вербіцька 8314
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук