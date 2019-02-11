Ще в одному місті дітям без щеплень заборонять відвідувати навчальні заклади

У Мукачеві дітям, які не отримали планову вакцинацію заборонять відвідувати навчальні заклади.

Пропонується заборонити відвідувати школи, дитсадки, заклади позашкільної освіти, мистецькі школи дітям, які не отримали профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень.

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Таке рішення планують втілити в Мукачеві з 18 лютого. Наразі управління освіти, молоді та спорту та відділ охорони здоров'я міськвиконкому розроблятимуть відповідні рішення.

Батькам невакцинованих дітей рекомендують звернутися до своїх сімейних лікарів, та провести вакцинацію.

У вересні минулого року міністерство охорони здоров’я та міністерство освіти оприлюднило рішення, в якому йдеться, що невакциновані діти не можуть відвідувати школи та дитячі садки.

У Луцьку, за інформацією місцевого управління освіти, до навчання не допустили 1098 школярів через відсутність щеплення від кору.

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