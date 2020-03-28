Ще в одному місті на Київщині виявили коронавірус: що відомо про хворого

У місті Буча, що під Києвом, підтвердили перший випадок інфікування коронавірусом SARS-CoV-2. Захворів чоловік, який їздив на роботу в Київ.

Про це повідомили у пресслужбі бучанського міського голови.

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Що відомо про хворого

Чоловік 41 року, він працював у Києві. Наразі перебуває у стані середньої тяжкості в лікарні під постійним наглядом медиків, які діють згідно з відпрацьованими алгоритмами МОЗ,

– йдеться в повідомленні.

Дружина та двоє дітей чоловіка перебувають на самоізоляції під медико-санітарним наглядом.

Станом на 28 березня в Київській області COVID-19 підтвердили у 42 людей.

Де на Київщині виявили коронавірус:

Обухівський район – 18;

Києво-Святошинський район -7;

Бориспільський район – 4;

Бровари – 3;

Ірпінь (разом з Ворзелем) – 3;

Біла Церква – 2;

Васильківський район – 1;

Білоцерківський район – 1;

Броварський район – 1;

Ставищенський район – 1;

Макарівський район – 1.

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