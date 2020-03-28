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Ще в одному місті на Київщині виявили коронавірус: що відомо про хворого

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У Київській області збільшується кількість хворих на коронавірус / pixabay.com

У місті Буча, що під Києвом, підтвердили перший випадок інфікування коронавірусом SARS-CoV-2. Захворів чоловік, який їздив на роботу в Київ.

Про це повідомили у пресслужбі бучанського міського голови.

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Що відомо про хворого

Чоловік 41 року, він працював у Києві. Наразі перебуває у стані середньої тяжкості в лікарні під постійним наглядом медиків, які діють згідно з відпрацьованими алгоритмами МОЗ,
– йдеться в повідомленні.

Дружина та двоє дітей чоловіка перебувають на самоізоляції під медико-санітарним наглядом.

Станом на 28 березня в Київській області COVID-19 підтвердили у 42 людей.

Де на Київщині виявили коронавірус:

  • Обухівський район – 18;
  • Києво-Святошинський район -7;
  • Бориспільський район – 4;
  • Бровари – 3;
  • Ірпінь (разом з Ворзелем) – 3;
  • Біла Церква – 2;
  • Васильківський район – 1;
  • Білоцерківський район – 1;
  • Броварський район – 1;
  • Ставищенський район – 1;
  • Макарівський район – 1.

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Здоров'я Лікування Новини Києва
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