Ще в одному місті на Київщині виявили коронавірус: що відомо про хворого
У місті Буча, що під Києвом, підтвердили перший випадок інфікування коронавірусом SARS-CoV-2. Захворів чоловік, який їздив на роботу в Київ.
Про це повідомили у пресслужбі бучанського міського голови.
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Що відомо про хворого
Чоловік 41 року, він працював у Києві. Наразі перебуває у стані середньої тяжкості в лікарні під постійним наглядом медиків, які діють згідно з відпрацьованими алгоритмами МОЗ,
– йдеться в повідомленні.
Дружина та двоє дітей чоловіка перебувають на самоізоляції під медико-санітарним наглядом.
Станом на 28 березня в Київській області COVID-19 підтвердили у 42 людей.
Де на Київщині виявили коронавірус:
- Обухівський район – 18;
- Києво-Святошинський район -7;
- Бориспільський район – 4;
- Бровари – 3;
- Ірпінь (разом з Ворзелем) – 3;
- Біла Церква – 2;
- Васильківський район – 1;
- Білоцерківський район – 1;
- Броварський район – 1;
- Ставищенський район – 1;
- Макарівський район – 1.
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