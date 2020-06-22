Вивих – це зміщення кісток в суглобі, яке може супроводжуватися розривом суглобової капсули. Якщо людині відразу не допомогти з травмою, у неї може розвинутися важковиліковний застарілий вивих, який в майбутньому можна вправити тільки на операційному столі.

Якщо не лікувати вивих, травма може призвести до пошкодження зв’язок, нервів або судин.

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У випадку вивиху необхідно звернутися у найближчий травмпункт, адже лише спеціаліст з медичною освітою зможе оперативно і якісно вам допомогти. Ні в якому разі не намагайтеся вправити вивихнуту кінцівку самостійно.

Якщо стався вивих – обов’язково треба звернутися до лікаря / Фото Getty Images

Вивих – симптоми

біль у кінцівці

деформація ділянки суглоба

відсутність активних і неможливість пасивних рухів у суглобі

кінцівка зафіксована у неприродному положенні

зміна довжини кінцівки.

Найчастіше вивихи бувають у плечовому суглобі, у суглобах нижньої щелепи та пальців рук.

Найчастіше вивих стається у плечовому суглобі, нижньої щелепи і пальців рук / Фото pixabay

Хто ризикує отримати вивих

Будь-яка людина може отримати вивих, якщо впаде або зазнає якогось іншого типу травми. Однак люди похилого віку схильні до більш високого ризику, а також люди з неправильним, недостатнім харчуванням і нерухливим способом життя.

Для уникнення вивихів кожна людина має займатися фізичними вправами під наглядом кваліфікованих фахівців. До суглобів має бути дбайливе ставлення, особливо якщо раніше вже була травма! Суглоб не можна навантажувати, також не рекомендується займатися силовими видами спорту, варто уникати травм і падінь.

Вивих – перша допомога

Зменшити біль

Першою допомогою при вивиху є зменшення болі. Для цього треба прикласти щось холодне до травмованого суглоба, можна випити знеболювальне. Як варіант, можна нанести емульгель Вольтарен Форте, який застосовується місцево під час лікування болю та набряку при травмах сухожиль, зв’язок, м’язів та суглобів (наприклад, внаслідок вивиху)1. Він містить подвійну концентрацію діючої речовини2, зменшує запалення та допомагає полегшити навіть сильний біль у суглобах, м’язах та спині1,3 аж до 12 годин4.

1. Згідно з інструкцією для медичного застосування лікарського засобу. 2. У порівнянні з препаратом Вольтарен Емульгель, емульгель для зовнішнього застосування 1%. 3. Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги при остеоартрозі. (2016). 4. Predel at al, 2012 (Предел ат ал 2012).

Для зменшення болю при вивиху треба прикласти щось холодне / Фото Getty Images

Зафіксувати пошкоджену кінцівку

Треба зафіксувати кінцівку у тому положенні, яке вона набула вже після травмування. Це можна зробити за допомогою підручних засобів.

Не вправляти вивихнуту кінцівку самостійно

Якомога швидше зверніться у травмпункт, де лікар огляне уражену ділянку.

Якщо медик буде вважати, що у вас зламана кістка – він призначить рентген. Інколи можуть бути необхідними спеціальні знімки, такі як МРТ.

Як лікується вивих

Після огляду спеціаліст вправить суглоби, за умови підтвердженого вивиху. Після цього на уражене місце накладуть тугу пов’язку або гіпс.

Носіння пов’язки у середньому складе 4 тижні.

На травмований суглоб медики накладають тугу пов’язку / Фото Getty Images