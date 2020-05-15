Що робити, якщо в житловому будинку померла людина з COVID-19: пояснення медика зі Львова

Усі, хто захворіли на COVID-19 у Львові – померли в лікарнях. Але у місті розробили алгоритм, як треба поводитись, якщо у вашому будинку помре людина від коронавірусної інфекції.

Траплялося лише декілька випадків, коли була підозра на недугу та людина померла вдома. Проте ці діагнози не підтвердились. Про це повідомили на сайті Львівської міської ради.

Важливо У лікарнях Львова та Харкова – спалах коронавірусу: інфікувалося багато медиків

Головний медик Львова Володимир Зуб розповів, навіть якщо подібне станеться, уже є готовий план, якого варто дотримуватись.

Який алгоритм дій

► Спершу тіло померлого заберуть на дослідження.

► Потім проведуть у будинку повну дезінфекцію й обробку всіх поверхонь антисептичними рідинами,

► Варто також ізолювати співмешканців померлого під контроль сімейного лікаря. Вони мають пройти тестування на COVID-19.

► Інші ж мешканців будинку повинні не панікувати та дотримуватись елементарних правил, щоби вберегти себе від недуги: мити руки, носити маски, обробляти поверхні вдома антисептиком та часто провітрювати приміщення.

"Ризик інфікування є завжди – чи то грип, чи то коронавірус. Та це не означає, що життя має зупинитись", – наголосив головний медик Володимир Зуб.

Яка ситуація з COVID-19 на Львівщині?Станом на 15 квітня відомо про 904 хворих на Львівщині, з них 169 – одужали, 22 людей – померли.



Як вберегтися від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу