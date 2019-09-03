Що більше спричиняє хвороби серця – спадковість чи спосіб життя

Часто пацієнти скаржаться на погане здоров'я членів сім'ї. Спадковість – це важливий фактор у розвитку хвороб серця, але не виправдання, – вважають португальські вчені.

За даними дослідження молоді люди багато курили, не займалися спортом, не стежили за тиском і рівнем холестерину, – ті речі, які можна змінити, пише ECS.

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У дослідженні взяли участь 1075 людей, з них у 555 діагностували передчасну ішемічну хворобу серця з анамнезом, що включала стабільну і нестабільну стенокардію, серцевий напад. 520 осіб становили контрольну групу.

Передчасна ішемічну хворобу серця – що це? Або ж рання (до 55 років). Це патологія постачання кров'ю міокарда. Вона виникає через ураження коронарних артерій. Чоловіки страждають від цього захворювання частіше, ніж жінки.

В обох групах визначали фактори ризику і генетичні схильності до хвороб серця. До факторів ризику віднесли:

часте куріння,

відсутність фізичної активності,

діабет,

підвищений рівень холестерину,

високий тиск.

Також всім учасникам провели секвенування геному, щоб оцінити ризики ішемічної хвороби серця або, наприклад, підвищеного тиску, які можуть бути пов'язані зі спадковістю.

73% пацієнтів мали як мінімум три чинники ризику з п'яти. При цьому в контрольній групі ці чинники були у третини людей.

Крім того, фактори виявилися міцно пов'язані з ішемічною хворобою серця: в обох групах ймовірність її виникнення росла пропорційно з кожним новим фактором ризику.

Імовірність розвитку хвороби була в 3 рази вище за наявності одного фактора, в сім разів вище – при наявності двох, а у 24 рази вище – при наявності трьох.

Дослідники проаналізували та роль генетики. У групи з хворобами серця генетична оцінка ризику була вище. Проте чим більше шкідливих звичок було у людини, тим менший вплив мала спадковість.

У пацієнтів з двома або більше факторами ризику серцевих хвороб генетика менш важлива. Вчені зазначають: люди з поганою спадковістю повинні вести здоровий спосіб життя: кинути палити, почати тренуватися, здорово харчуватися і стежити за тиском і холестерином.

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