Що більше спричиняє хвороби серця – спадковість чи спосіб життя
Часто пацієнти скаржаться на погане здоров'я членів сім'ї. Спадковість – це важливий фактор у розвитку хвороб серця, але не виправдання, – вважають португальські вчені.
За даними дослідження молоді люди багато курили, не займалися спортом, не стежили за тиском і рівнем холестерину, – ті речі, які можна змінити, пише ECS.
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У дослідженні взяли участь 1075 людей, з них у 555 діагностували передчасну ішемічну хворобу серця з анамнезом, що включала стабільну і нестабільну стенокардію, серцевий напад. 520 осіб становили контрольну групу.
В обох групах визначали фактори ризику і генетичні схильності до хвороб серця. До факторів ризику віднесли:
- часте куріння,
- відсутність фізичної активності,
- діабет,
- підвищений рівень холестерину,
- високий тиск.
Також всім учасникам провели секвенування геному, щоб оцінити ризики ішемічної хвороби серця або, наприклад, підвищеного тиску, які можуть бути пов'язані зі спадковістю.
73% пацієнтів мали як мінімум три чинники ризику з п'яти. При цьому в контрольній групі ці чинники були у третини людей.
Крім того, фактори виявилися міцно пов'язані з ішемічною хворобою серця: в обох групах ймовірність її виникнення росла пропорційно з кожним новим фактором ризику.
Імовірність розвитку хвороби була в 3 рази вище за наявності одного фактора, в сім разів вище – при наявності двох, а у 24 рази вище – при наявності трьох.
Дослідники проаналізували та роль генетики. У групи з хворобами серця генетична оцінка ризику була вище. Проте чим більше шкідливих звичок було у людини, тим менший вплив мала спадковість.
У пацієнтів з двома або більше факторами ризику серцевих хвороб генетика менш важлива. Вчені зазначають: люди з поганою спадковістю повинні вести здоровий спосіб життя: кинути палити, почати тренуватися, здорово харчуватися і стежити за тиском і холестерином.
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