Що буде пріоритетним у медицині для уряду у 2020 році

Реформа охорони здоров'я – серед пріоритетних напрямків діяльності уряду. Прем'єр-міністр Олексій Гончарук розповів концепцію державної політики та терміни реалізації планів.

У 2019 році для досягнення цілей Уряд уже ухвалив низку новаційних рішень, йдеться на сайті Урядового порталу.

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У сфері охорони здоров'я Уряд визначив амбітні цілі. І вперше вони людиноцентричні. Для нас важливо, щоб люди отримували якісну та вчасну допомогу у медичних закладах та мали доступ до гарантованих державою медичних послуг, – наголосив Гончарук.

Зокрема, з 1 квітня 2020 року запрацює Програма медичних гарантій для населення для всіх видів допомоги: первинної, спеціалізованої, високоспеціалізованої, екстреної, паліативної, медичної реабілітації та реімбурсації ліків.

Держава фінансуватиме такі послуги через Національну службу здоров'я України. На що у Державному бюджеті закладено 72 млрд грн.

Крім того, новацією є запровадження моделі "гроші ходять за пацієнтом" і для спеціалізованої медичної допомоги.



Люди повинні отримувати якісні медичні послуги/Фото:Unsplash

Це означає, що держава фінансуватиме медпослуги, а не заклади, – підкреслив Олексій Гончарук та додав, що при таких змінах питань щодо заборгованості зарплати лікарям більше не виникатиме.

У 2019 році також запроваджено новий підхід – єдиний госпітальний округ на всю область, це дозволить максимально ефективно спланувати мережу медичних закладів для доступу пацієнтів до медичної допомоги.

До того ж, у рамках урядової програми створено онлайн-інструмент "Доступні ліки", відтак українці можуть знайти всі аптеки, що є у радіусі 7 км від медичних закладів, де працюють сімейні лікарі, педіатри та терапевти.