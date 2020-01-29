Що буде, якщо коронавірус не вдасться зупинити

Китайський коронавірус передається від людини до людини, один хворий може не мати проявів хвороби до 12 днів, але в цей час бути переносником інфекції. Відомо, що одна людина може заразити ще як мінімум 4 людей.

Епідеміолог з Торонто Елісон Макгір, яка у 2003 році працювала з SARS, а у 2012 з MERS, що є родинними коронавірусами нового штампу 2019-nCoV заявила, що слід бути готовими до сценарію, при якому коронавірус не вдасться зупинити, пише Scientific American.

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Міністр охорони здоров'я Китаю визнав, що вірус буде зупинити важче, ніж він сподівався, через те що хвороба передається під час інкубаційного періоду. За офіційними даними станом на 29 січня, по всьому світу інфіковано 6086 осіб, 132 людини померли.

Дослідниця Макгір підкреслює: для людства головним фактором ризиків є стрімкість поширення інфекції в Китаї. Якщо вірус не зупинять, "жити людству з новим вірусом, який розійдеться по всій Землі".



Робітники виготовляють захисні костюми на фабриці в Наньтуні/Фото:Getty Images

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Прогнозувати наслідки у кількості заражених або жертв Макгір не стала. Але підкреслила, що національні системи охорони здоров'я чекають "серйозні зміни". Зараз головна сезонна епідемія для більшості розвинених країн – грип. Смертельний коронавірус зажадає зовсім інших заходів.

З такою оцінкою згоден епідеміолог з Імперського коледжу Лондона Нейл Фергюсон.

Він називає "величезною удачею" той факт, що інший смертельний коронавірус – SARS – не передавався до прояву симптомів, до того ж вони були більш явними, ніж у випадку із новим коронавірусом 2019-nC.

Китайський коронавірус переносять люди, які не знають про свою хворобу і не звертаються до лікарів. Всесвітня організація охорони здоров'я зазначає, що інкубаційний період триває до 12 днів.

Масштабний карантин, в умовах якого живе зараз вся провінція Хубей з населенням понад 55 млн осіб, не допоможе, побоюється вчений.

Не дивлячись на неймовірні, що викликають повагу заходи, що вживаються в Китаї і по всьому світу, нам треба враховувати можливість того, що обмежити епідемію не вийде,

– підкреслює він.

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