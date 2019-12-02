Що буде, якщо людина з'їсть котячий корм

"Апетитне рагу з яловичиною", "міні філе в ніжному соусі" – маркетологи гарно попрацювали над тим, щоб раціон домашніх улюбленців звучав апетитно. При такій різноманітності здається, що ваш кіт харчується краще за вас. Та що буде, якщо ви дійсно скуштуєте корм свого улюбленця?

Медіакомпанія ТС вирішила вивчити харчові якості котячого корму та дізнатися, чи можна людині істи їжу для тварин.

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Котячий корм містить м’ясо, яке виготовляють на тих же фермах, що й для людей. Їх виробництво також регламентоване чіткими стандартами якості та безпеки.

Зокрема, визначені основні показники корму, умови до сировини, правила упакування, транспортування і зберігання. До того ж, існують чіткі способи досліджень якості.



Чи безпечно людям їсти корм для тварин

З чого виготовляють корм для котів

Сировиною котячого корму є м’ясні субпродукти – внутрішні органи великої рогатої худоби, що не входить в людський раціон.

Волосся, копита, рога, обрізки шкур, перегній, вміст шлунку, а також те, що в процесі виробництва могло впасти на підлогу, – в корм не потрапляють.

Інші компоненти корму для тварин – злаки, овочі, олії.

Сосиски і вермішель, скоріше за все, виготовлені за тією ж технологією, що й рагу з кролика в вершковому соусі для кота.

В сучасному світі важливо не те, як називається їжа, а те, з чого вона виготовляється.

Список інгредієнтів є на упаковці сосисок, пачці вермішелі та на банці котячого корму. Інша справа, що список буває важко зрозуміти.

Однак, схожість виробничого процесу – не привід включати у свій раціон котячий корм.