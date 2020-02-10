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Що буде з евакуйованими українцями з Уханю: коментар заступника голови МОЗ

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Віктор Ляшко / moz.gov.ua

Літак з потенційно зараженими українцями, яких евакуюють з міста Ухань приземлиться в Україні 11 лютого. У МОЗ запевняють, що готові їх зустріти та помістити на карантин. Проте із 80 українців погодились повернутись далеко не всі.

Людей, яких евакуйовуватимуть з карантинної зони, ізолюють на 14 днів. Про це в ефірі 24 каналу розповів заступник Міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

До теми: Українцям, які не погодяться на карантин, відмовлять в евакуації з Уханю

Він наголосив, що в інфекційну лікарню поміщатимуть лише людей з симптомами хвороби. Там їм нададуть оперативну медичну допомогу. Куди саме госпіталізуватимуть українців повинен вирішити МОЗ і затвердити уряд.

Міфи та правда про коронавірус/Інфографіка 24 каналу
Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

Заступник МОЗ зазначив, що 30 тест-систем буде достатньо, проте у найближчий час очікують на нову партію. Протестують всіх українців у кого буде підозра на коронавірус.

Евакуації з Уханю підлягатимуть тільки здорові люди без симптомів ГРВІ. Вони проходитимуть огляд в аеропорту перед посадкою на літак,
– розповів Ляшко.

Він також додав, що з українцями, які перебувають у КНР співпрацює МЗС та весь їхній захист буде коштом держрезерву.

До слова, новий вірус з Китаю, який вражає легені, легко сплутати з грипом. Ось загальні симптоми інфекцій:

  • лихоманка;
  • сухий кашель;
  • задишка;
  • втома.

Дивіться відео 24 каналу розмови з Віктором Ляшком:

 

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Автор: Аліна Оліховська
Теги: Здоров'я Новини України Лікування Коронавірус 2020 Новини Здоров'я Китай
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