Що буде з евакуйованими українцями з Уханю: коментар заступника голови МОЗ
Літак з потенційно зараженими українцями, яких евакуюють з міста Ухань приземлиться в Україні 11 лютого. У МОЗ запевняють, що готові їх зустріти та помістити на карантин. Проте із 80 українців погодились повернутись далеко не всі.
Людей, яких евакуйовуватимуть з карантинної зони, ізолюють на 14 днів. Про це в ефірі 24 каналу розповів заступник Міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко.
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Він наголосив, що в інфекційну лікарню поміщатимуть лише людей з симптомами хвороби. Там їм нададуть оперативну медичну допомогу. Куди саме госпіталізуватимуть українців повинен вирішити МОЗ і затвердити уряд.
Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу
Заступник МОЗ зазначив, що 30 тест-систем буде достатньо, проте у найближчий час очікують на нову партію. Протестують всіх українців у кого буде підозра на коронавірус.
Евакуації з Уханю підлягатимуть тільки здорові люди без симптомів ГРВІ. Вони проходитимуть огляд в аеропорту перед посадкою на літак,
– розповів Ляшко.
Він також додав, що з українцями, які перебувають у КНР співпрацює МЗС та весь їхній захист буде коштом держрезерву.
До слова, новий вірус з Китаю, який вражає легені, легко сплутати з грипом. Ось загальні симптоми інфекцій:
- лихоманка;
- сухий кашель;
- задишка;
- втома.
Дивіться відео 24 каналу розмови з Віктором Ляшком: