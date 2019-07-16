Що для молоді найважливіше у сексі

Дослідники виявили, що жінки більше зацікавлені в якості свого сексуального досвіду. Натомість чоловіків більше хвилює сама кількість статевих відносин.

Серед страхів, що стосуються статевого життя молодих людей лідирують венеричні хвороби та небажана вагітність. Натомість питання контрацепції хвилює 47% опитаних. Про це повідомляє NewScientist.

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Крістін Андрес з Університету штату Канзас та її колеги провели онлайн-опитування серед 800 молодих американців віком від 18 до 25 років, 50% з яких є студентами. В обох групах приблизно у половини опитаних були постійні відносини.

Добровольців запитали про їх сексуальний досвід, очікування з приводу інтимного життя, стратегіях флірту, а також страхах чи причинах, через які вони відмовляються від інтимної близькості.

Виявилось, що хлопці та дівчата значно розходяться в критеріях оцінки свого сексуального життя: 45% юнаків і 28% дівчат сказали, що задоволеність інтимним життям залежить від кількості сексу. Тим часом, 28% дівчат і 16% хлопців стверджують, що головне в сексі – якість, а не кількість.

Також дослідження показало, студенти очікували більше романтичних відносин, ніж ті, хто не вчився в університеті.