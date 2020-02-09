Що допомагає мозку вчитися ефективно: неочікуваний спосіб

Вчені пропонують новий спосіб, який допоможе вчитися ефективно! Вони переконані, якщо хочете запам'ятовувати значні обсяги інформації, давайте мозку відчуття нового, змінюйте середовище, не сидіть на місці, динаміка – ось чого, потребує ваш мозок!

Бельгійські вчені виявили, що новизна впливає на вироблення дофаміну і що він, у свою чергу, впливає на здатність мозку навчатися.

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Що пропонують вчені

Аби активізувати мозок та спонукати його вчитися, достатньо збільшити вироблення організмом дофаміну.

Дофамін – що це? Дофамін — біологічно активна хімічна речовина, яка в мозку людини передає емоційну реакцію і дозволяє відчувати задоволення і не відчувати біль. Нейромедіатор пов'язаний з любов’ю, задоволенням, мотивацією і винагородою.

В основі ідеї дослідників лежить асоціативне навчання. Його суть у тому, щоб використовувати нагороду як позитивне підкріплення і негативні наслідки як негативне. Схоже, що дофамін стає нагородою для мозку, коли він навчається.

Як проводили дослідження

Вчені вияснили це за допомогою дослідів на тваринах. Вони виявили, що блокування вироблення дофаміну сповільнило процес знайомства з новим запахом. А стимуляція виробництва нейромедіатора прискорила його, навіть коли тварини взаємодіяли з ароматом, що був їм відомий.

Таку особливість дофаміну можна використовувати. Зокрема, нагороджувати себе за виконане завдання чи урок іноземної мови.



Іноді відволікатися корисно, але робіть це правильно/Фото: Unsplash

Якщо хочете вчитися продуктивно, можна послухати музику: вона стимулює вироблення дофаміну.

А ще дослідники радять змінювати мислення: відкриватися новому, розбавляти рутину і шукати натхнення навіть у монотонних заняттях.

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