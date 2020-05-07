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Що допомагає жінці відчути оргазм: пояснення сексологів

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Впевнені жінки частіше отримують оргазм
Впевнені жінки частіше отримують оргазм / Unsplash

Американські сексологи вивчили фактори, які впливають на жіночий оргазм. Виявилось, що для цього їм потрібно бути впевненими у власній сексуальності.

Учасницями дослідження стали 209 студенток пише PsyPost.

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Як проходило дослідження? 

Їх попросили заповнити анкету про сексуальне здоров'я та опитувальник Female Sexual Subjectivity Inventory, в якому дівчатам потрібно було оцінити, наскільки вони задоволені своїм тілом і описати свої очікування від сексу.

Результати дослідження про жіночий оргазм

З'ясувалося, що відчувати оргазм жінкам допомагає впевненість у власній сексуальності, і в тому, що право на задоволення є у кожної, і неважливо, в сексі з партнером або при мастурбації.

Впевненість у своїй сексуальності допомагає отримати оргазм
Впевненість у своїй сексуальності допомагає отримати оргазм \ Unsplash

Упевнені в собі учасниці погодилися з твердженнями: "Я переконана, що інші бачать мене сексуально привабливою", "Для мене нормально задовольняти власні потреби через мастурбацію", "Для мене важливо, щоб партнер дбав про моє задоволенні" і "Я можу попросити партнера зробити в сексі так, як я хочу ".

Вчені також помітили, що дівчата, які не були впевнені у власному вмінні зробити собі приємність, і сподівалися тільки на партнера, рідше інших відчували оргазм.

Хоча вибірка була невеликою, вчені вважають, що це дослідження – ще один крок у вивченні жіночої сексуальності. На їхню думку, висновки можуть бути застосовні на уроках статевого виховання.

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Психологія Жіноче здоров’я Секс
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