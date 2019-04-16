Що допоможе людям, які кидають курити

Курці, які вдихають приємні запахи, відчувають менше бажання закурити. Вчені говорять, що такий спосіб дійсно допомагає контролювати шкідливу звичку.

Висновок про вплив приємних запахів на курців було зроблено фахівцями Американської психологічної асоціації. Представлені ними дані опубліковані в Journal of Abnormal Psychology.

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Психологи здійснили експеримент за участю 232 курців від 18 до 55 років, які не робили спроб кинути курити. Випробовуваних попросили не курити протягом 8 годин. Після цього дослідники застосували ароматерапію.

Людям пропонувалося вдихати приємні аромати – шоколаду, яблук, м'яти, лимона, ванілі. Серед цих запахів один був неприємним, а ще один асоціювався з тютюном, його курець для себе обирав сам.



Запахи допоможуть кинути курити

Після вдихання запахів добровольці повинні були підпалити свої сигарети, але при цьому не затягуватися, а тільки тримати їх в руках. Це викликає бажання закурити і курцям потрібно було оцінити це бажання за шкалою від 1 до 100.

Провівши серію циклів подібних перевірок, фахівці виявили: вдихання приємних запахів дійсно допомагає контролювати бажання курити. Вчені оцінили цей підхід як "багатообіцяючий спосіб знизити тягу до нікотину".

Тепер дослідники мають намір вирахувати, чи існують такі комбінації ароматів, які б діяли в цьому плані найбільш ефективно.

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