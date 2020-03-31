Що допоможе зупинити смертність від COVID-19: відповідь Супрун

Наскільки пов'язані потужності лікарні та можливість надавати інтенсивну терапію і ризики смертності від коронавірусу. Чи допоможе достатня кількість апаратів штучної вентиляції легенів зменшити кількість смертельних випадків.

Апарати штучної вентиляції легень (ШВЛ) дуже потрібні, і можуть врятувати життя, але не все від них залежить – пояснила Уляна Супрун.

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Як вражає організм вірус SARS-CoV-2

Цей вірус здатен проникати в клітини легень, серця, нирок, а також кишківника. Через це хворобу COVID-19 часто супроводжують гостре ураження легень, нирок, серця, біль в тулубі, в тому числі у пацієнтів, що не мали патологій цих органів раніше.

Але передусім вірус уражає дихальну систему: проникає в клітини легенів і починає там розмножуватися, через що дихання ускладнюється, та виникають кашель і задуха. В разі легкого перебігу коронавірусної інфекції в більшості випадків буває сухий чи продуктивний кашель (коли харкотиння відходить), біль в м'язах, і температура до 39 градусів, а також можливий розвиток пневмонії.

Що таке важкий перебіг COVID-19

Близько 15% хворих мають помірний чи важкий перебіг хвороби, та потребують госпіталізації та додаткового отримання кисню, і 5% людей — інтенсивної терапії та штучної вентиляції легень.

Найпоширенішими ускладненнями та безпосередньо причинами смерті при COVID-19 є важка пневмонія та синдром гострого респіраторного дистресу (ураження), сепсис, поліорганна недостатність (відмова функціонування багатьох органів), гостре ураження нирок чи серця.

Найпоширенішими станами, що супроводжують летальні випадки хвороби, є серцево-судинні хвороби, гіпертензія, цукровий діабет, хронічні хвороби дихальних шляхів, рак та вік понад 70.

Важливо! Вирішальним є не вік хворого, а стан здоров'я людини, від якого шанс вижити значною мірою залежить.



Багато хворих на коронавірус COVID-19 потребують інтенсивної терапії/фото:Pixabay

Кому потрібна інтенсивна терапія та штучна вентиляція легень

Інтенсивна терапія та підключення до апарату штучної вентиляції легень дійсно потрібні в разі розвитку важкої пневмонії чи гострого респіраторного синдрому. Але самими лише ШВЛ істотно зменшити кількість летальних випадків при COVID-19 не вдасться.

В першу чергу, люди потребували не штучної вентиляції легень, а базової та складної підтримки серцевої діяльності (84%), і лише потім — розширеної (посиленої) та базової підтримки дихання та діяльності органів.

Скільки треба апаратів ШВЛ

Скільки б їх не було в країні під час розгортання епідемії, всі знадобляться. Потрібні також і люди, що можуть забезпечити їхню роботу в усі зміни. Та цього може все одно не вистачити.

Щодо кількості апаратів штучної вентиляції легень, що підходять дорослим, і персоналу, що вміє ними користуватися, то є дані, що в Україні апаратів ШВЛ близько 6 тисяч. Для порівняння, в Німеччині їх 25 тисяч, і ще очікується поставка 10 тисяч.



Апарати штучної вентиляції легенів потрібні для лікування хворих на коронавірус

ШВЛ — це все, що сприяє одужанню від COVID-19?

Ні. Люди помирають не лише від нестачі кисню в крові та ускладненого дихання, а й від загострення супутніх хвороб чи відмови серця, нирок, легень через надмірне запалення та сепсис, пояснила Уляна Супрун.

Причиною смерті може бути цитокіновий шторм.

Цитокіновий шторм – що це? Цитокіновий шторм — дуже сильне неконтрольоване запалення, що призводить до пошкодження власних тканин.

Саме цитокіновим штормом пояснюють смерті від COVID-19 молодих та попередньо здорових людей.

Розробки, які зараз існують, на подолання цитокінового шторму, сепсису, синдрому гострого респіраторного дистресу не виглядають як такі, що можна масово застосовувати. Наявна на сьогодні терапія є неспецифічною, і спрямована вона на підтримку пацієнта, а не на знищення вірусу. Затверджених ліків з чітко доведеним ефектом в лікуванні саме COVID-19 також поки немає.

Більше про цитокіновий шторм

Це явище не унікальне для коронавірусної інфекції. Він може супроводжувати імунотерапію пухлин, приміром. Ось чому не варто прагнути просто так "активувати імунну систему". Імунна відповідь має бути не просто сильна, вона має бути адекватна (і подекуди навіть відсутня).

Уляна Супрун пояснила, якщо перебіг імунної відповіді порушено, то спочатку вірус масово вражає клітини, в які здатен проникнути, розмножується, і виходить з клітин та шириться далі. Клітини гинуть, і на цю подію "збираються" учасники неспецифічної (вродженої) імунної системи та "зачищають" простір.

В цей час відбувається надмірне виділення цитокінів і неконтрольоване запалення, а в аналізах можна побачити цитопенію (зниження кількості клітин), лімфопенію (зниження кількості лімфоцитів), підвищений рівень феритину, а високу температуру неможливо знизити.

У хворих на COVID-19 в такому стані високий рівень інтерлейкіну-2 (IL), фактору некрозу пухлин альфа (TNF-α). В половині випадків відбувається ураження легень, тому також буває потрібна штучна вентиляція легень, а також терапія сепсису і "гасіння" викиду цитокінів.

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