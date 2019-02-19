Що дорослий повинен знати про вакцинацію від кору

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Смертельний кір в Україні
Смертельний кір в Україні / 24 канал

Кір – це складне вірусне захворювання й альтернативи щепленню немає. Якби в Україні не було б прогавин у щепленні у попередні роки, то не було б спалаху кору зараз.

Таку думку в прямому ефірі 24 кналу висловив речник Центру громадського здоров'я МОЗ України. Володимир Біруля.

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Він наголосив, що зараз епідемія найбільша за всю історію України.

Якщо доросла людина не знає свій вакцинальний статус, то йому варто звернутися й зробити аналіз на антитіла до того, як він захворіє. Такі аналізи роблять у державних або приватних лабараторіях,
– заявив речник.

Якщо щеплення було зроблено в перший та шостий рік життя, то ці дві дози вакцини формують імунітет на все життя.

 
Кір - що це?
Це небезпечне і дуже заразне вірусне захворювання, ліків від якого не існує, а ускладнення цієї хвороби можуть призвести до смерті. Діти і дорослі, які не отримали профілактичне щеплення, перебувають у зоні ризику. Захистити від хвороби може тільки вакцинація.

"Протипоказання для вакцинації повинен визначити сімейний лікар. Щеплення не пригнічує імунітет, не мають жодного зв'язку з сезонними захворюваннями. Щеплення працює, як бустер і стимулює імунітет", – наголосив Володимир Біруля.

Відеопояснення від працівника МОЗ, як дорослій людині захиститися від кору:

Тим часом Львівщина – рекордсмен за кількістю випадків захворюваності, лише з початку року в області захворіло 3,5 тисячі людей. А щотижня в країні від ускладнень помирає щонайменше 1 людина. Тому в області стартувала вакцинація. Примусово робити дитині щеплення ніхто не буде. Батьки можуть самостійно відвести дитину до лікаря, або ж дати згоду керівництву школи для вакцинації.

Дивіться відео про вакцинацію, яка стартувала на Львівщині:

кір вакцинація
Симптоми кору

Симптоми та як вберегтись від кору, дивіться у відео:

 

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Теги: Здоров'я Лікування Кір Вакцина Інфекція Новини Львова Діти і неповнолітні
Джерело: 24 канал
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