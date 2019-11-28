Що гірше: пити часто, але в міру чи напиватись, але рідко
П'янство вважають одією із найзгубніших звичок для здлоров'я. Іноді можна почути таку думку, що "пити треба вміти". Зазвичай такі люди дозволяють собі алкоголь часто, але в незначній кількості.
Однак, корейські вчені, про яких пише Study Finds, кажуть, що пити алкоголь часто шкідливіше для серця, ніж час від часу сильно напиватися.
Читайте також: Як пияцтво чоловіка впливає на зачаття дитини
Зокрема, регулярне вживання будь-якої кількості алкоголю сприяє більшому ризику розвитку фібриляції передсердь, ніж випадкова нічна випивка.
Рекомендації щодо вживання алкоголю були спрямовані на зниження абсолютної кількості, а не частоти, пояснюють дослідники.
Однак дослідження довело, що для захисту від аритмії потрібно пити рідше.
Краще рідко напиватися, ніж пити алкоголь постійно
Дослідження грунтується на даних майже 10 мільйонів осіб, у яких на момент першого огляду у 2009 році аритмії не було.
У ході дослідження у них також запитали про звички вживання алкоголю. Потім за кожним з учасників спостерігали до 2017 року, щоб з’ясувати, у кого захворювання розвинеться.
Виявилося, що вирішальним чинником ризику для розвитку аритмії виявилася частота, з якою учасники вживали алкоголь.
Найбільше ризикували, ті хто вживав алкоголь щодня. Найменше – ті, хто дозволяв собі спиртне раз на тиждень.
А от звичка напиватися конкретно, але рідко, що цікаво, чіткого зв’язку з розвитком захворювання не продемонструвала.
Однак це, звісно, не є закликом до того, що варто напиватися: алкоголь є фактором ризику для серцевих захворювань.
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.