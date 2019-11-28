Що гірше: пити часто, але в міру чи напиватись, але рідко

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Як пити алкоголь безпечно / thefreshmarket.com/holidaywine

П'янство вважають одією із найзгубніших звичок для здлоров'я. Іноді можна почути таку думку, що "пити треба вміти". Зазвичай такі люди дозволяють собі алкоголь часто, але в незначній кількості.

Однак, корейські вчені, про яких пише Study Finds, кажуть, що пити алкоголь часто шкідливіше для серця, ніж час від часу сильно напиватися.

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Зокрема, регулярне вживання будь-якої кількості алкоголю сприяє більшому ризику розвитку фібриляції передсердь, ніж випадкова нічна випивка.

Рекомендації щодо вживання алкоголю були спрямовані на зниження абсолютної кількості, а не частоти, пояснюють дослідники.

Однак дослідження довело, що для захисту від ​​аритмії потрібно пити рідше.

 
Краще рідко напиватися, ніж пити алкоголь постійно

Дослідження грунтується на даних майже 10 мільйонів осіб, у яких на момент першого огляду у 2009 році ​​аритмії не було.

У ході дослідження у них також запитали про звички вживання алкоголю. Потім за кожним з учасників спостерігали до 2017 року, щоб з’ясувати, у кого захворювання розвинеться.

Виявилося, що вирішальним чинником ризику для розвитку ​​аритмії виявилася частота, з якою учасники вживали алкоголь.

Найбільше ризикували, ті хто вживав алкоголь щодня. Найменше – ті, хто дозволяв собі спиртне раз на тиждень.

А от звичка напиватися конкретно, але рідко, що цікаво, чіткого зв’язку з розвитком захворювання не продемонструвала.

Однак це, звісно, не є закликом до того, що варто напиватися: алкоголь є фактором ризику для серцевих захворювань.

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Профілактика захворювань дослідження
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