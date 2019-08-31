Що категорично не можна їсти на сніданок

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Які продукти на сніданок нашкодять організму
Які продукти на сніданок нашкодять організму / pixabay.com

Перш, ніж розпочати сніданок з чашечки свіжозвареної кави та шматочку торта, добре подумайте – чи подякує вам ваш організм. Ранок – це час складних вуглеводів, які допоможуть налаштувати правильно день.

Лікар Наталя Зубарева перерахувала продукти, від яких варто відмовитися на сніданок.

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1) Солодощі

Підшлункова залоза не працює на повну з ранку.

Тому перетравити ударну дозу цукру, яка потрапить в організм разом зі шматком торта, для неї буде вкрай проблематично.

А це не тільки проблеми з підшлунковою залозою в майбутньому, а й зниження мозкової активності протягом дня. Через солодощі зранку вам буде складно сконцентруватися на роботі.

Відмовтеся від солодощів на сніданок
Відмовтеся від солодощів на сніданок

2) Кава

Цей напій натщесерце підвищує рівень кортизолу, що дуже небажано. Краще пийте каву через 40–50 хвилин після їжі.

3) Сирі фрукти й овочі

Кислоти, що міститься в них, подразнюють слизову шлунка. Сирі овочі та фрукти на сніданок – це ризик отримати гастрит.

Особливо важливо не порушувати цього правила тим, у кого є проблеми зі шлунково-кишковим трактом. Салат натщесерце може спричинити дискомфорт або ж підвищене газоутворення.

А сік зі свіжих овочів сприяє утворенню шлункового каменю.

Фрукти з високим глікемічним індексом натщесерце спричинять небажаний стрибок глюкози та інсуліну. Відчуття голоду виникне вже за 2 години після їжі.

4) Червоне м'ясо

М'ясо – це дуже важка їжа для шлунку в принципі, а з ранку – тим більше.

Організму необхідно витратити дуже багато енергії для перетравлення шматка м'яса. Тому після вживання цього продукту вам захочеться спати ще пару годин.

М'ясо та кава – не найкращі продукти на сніданок
М'ясо та кава – не найкращі продукти на сніданок

5) Холодна вода

Вода, яку ви хочете пити натщесерце, не повинна бути холодною. Це провокує поганий кровообіг і, як наслідок, уповільнення метаболізму.

Натомість пийте на голодний шлунок теплу воду, але не гарячу. Це запустить роботу шлунку і допоможе організму прокинутися.

6) Продукти, що містять дріжджі

Натщесерце такі продукти призведуть до здуття та серйозного порушення травлення.

7) Льняна олія, риб'ячий жир та інші добавки

Це стосується всього, окрім тих ліків, які потрібно вживати натщесерце.

Усі фото – Unplash.

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Теги: Здоров'я Здорове життя Здорове харчування Шлунково-кишковий тракт
Джерело: Здоров'я 24
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