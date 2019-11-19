Що краще: пропустити тренування чи займатися втомленим

Ті люди, які займаються спортом регулярно, знають, як буває складно визначитися після безсонної ночі: йти на тренування чи відіспатися.

Тренування й сон мають тісний зв'язок. Аби отримати хороші спортивні результати, тримати себе в формі – слід слідкувати не лише за регулярністю тренувань, а й за якістю сну.

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Тому найкраще, коли вам не треба обирати між сном та тренуванням, адже нестача чогось одного матиме вплив на інше.

Так, не пропускати тренування важливо, аби не вибитися з режиму та плану тренувань, але заняття у стані втоми не буде таким же ефективним, як після відпочинку, тому вважайте, що ви вже відійшли від графіка.



Займатися спортом після безсонної ночі ненайкраща ідея

Якщо ви лягли пізно і піднялися рано, ваш добовий ритм збився.

Тобто, коли ви збираєте сумку в зал або починаєте розминку, біологічно організм все ще спить. М'язи теж підкоряються добовому ритму, для їх ефективної роботи тіло повинно прокинутися.

Недосипання призводить до того, що ваші рухи будуть погано скоординованими, увага послабленою, а відтак ризик травм підвищується.

М'язи швидше виснажуються, адже ви погано відпочили та не можуть працювати так само ефективно, як у нормальному стані після якісного сну.

Коли ви втомлені й займаєтеся спортом, це суттєво підвищує рівень стресу. Крім того, гірше працює імунна система, адже вона просто не готова захищати організм.

Дефіцит сну сприяє збільшенню ваги й призводить до інших проблем зі здоров'ям.

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Найкраще рішення, якщо трапилось так, що ви не виспались, а за планом тренування – скасовувати спорт і дати організму час на відпочинок та відновлення. Все одно тренування буде неефективним та відбере останні сили.

А на майбутнє – намагайтеся слідкувати за своїм режимом, аби і якісний сон, і регулярні фізичні навантаження були в ньому присутні та не заважали одне одному.