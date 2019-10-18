Що краще: шморгати носом чи сякатись

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Як правильно сякатися
Як правильно сякатися / unsplash.com

Звучить неприємно, але ковтати слиз – це нормально. Потрапляючи в шлунок разом з соплями, мікроби швидко гинуть в соляній кислоті, яка входить до складу шлункового соку.

У ЛОР-лікарів є улюблена лякалка про те, що, втягуючи в себе соплі, можна загнати їх в носові пазухи та спровокувати гайморит. Але схоже, що це міф: рекомендації не шморгати носом немає навіть в порадах для дітей з нежиттю.

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З іншого боку, якщо людина часто шморгає носом, по задній стінці горла постійно стікає слиз. Це може подразнювати нерви в задній частині горла і провокувати кашель. З цієї причини видаляти соплі з носа може бути кориснішим, ніж ковтати.

Шморгання носом може викликати кашель
Шморгання носом може викликати кашель

Однак сказати, що сякатися однозначно корисніше, ніж шморгати носом, не можна. Коли люди сякаються, тиск в носі збільшується до 66 мм ртутного стовпчика – це в 10 разів вище, ніж при природному чханні та кашлі.

Експериментально доведено, що приблизно 1 мл сопель при цьому потрапляє в носові пазухи – це може спровокувати інфекцію і привести до синуситу. А якщо сякатися особливо інтенсивно, можна пошкодити барабанні перетинки та кровоносні судини в носі.

Як правильно сякатися: відео

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя Лікування
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