Що краще: шморгати носом чи сякатись

Звучить неприємно, але ковтати слиз – це нормально. Потрапляючи в шлунок разом з соплями, мікроби швидко гинуть в соляній кислоті, яка входить до складу шлункового соку.

У ЛОР-лікарів є улюблена лякалка про те, що, втягуючи в себе соплі, можна загнати їх в носові пазухи та спровокувати гайморит. Але схоже, що це міф: рекомендації не шморгати носом немає навіть в порадах для дітей з нежиттю.

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З іншого боку, якщо людина часто шморгає носом, по задній стінці горла постійно стікає слиз. Це може подразнювати нерви в задній частині горла і провокувати кашель. З цієї причини видаляти соплі з носа може бути кориснішим, ніж ковтати.



Шморгання носом може викликати кашель

Однак сказати, що сякатися однозначно корисніше, ніж шморгати носом, не можна. Коли люди сякаються, тиск в носі збільшується до 66 мм ртутного стовпчика – це в 10 разів вище, ніж при природному чханні та кашлі.

Експериментально доведено, що приблизно 1 мл сопель при цьому потрапляє в носові пазухи – це може спровокувати інфекцію і привести до синуситу. А якщо сякатися особливо інтенсивно, можна пошкодити барабанні перетинки та кровоносні судини в носі.

Як правильно сякатися: відео

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