Що крім здорового способу життя врятує від хвороби Альцгеймера

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Освіта допоможе протистояти хворобі Альцгеймера
Освіта допоможе протистояти хворобі Альцгеймера / pixabay.com

Вчені з Кембріджського інституту громадського здоров'я виявили, що серед британців знизився рівень захворюваності хворобою Альцгеймера. Серед причин – не тільки скорочення кількості курців, правильна дієта і фізичні вправи, але й хороша освіта.

При хвороби Альцгеймера в мозку формуються бета-амілоїдні бляшки і клубки тау-білка, які призводять до відмирання клітин, йдеться в результатах дослідження. 

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У хворих на цю недугу погіршується пам'ять, спостерігаються труднощі в спілкуванні, дезорієнтація, зміни в поведінці і втрата самостійності. Причини розвитку захворювання до цих пір вивчаються.

Вчені використовували техніку "менделеївської рандомізації" для визначення факторів ризику. Вони вивчили ДНК 17 тисяч пацієнтів і порівняли гени, які асоціюються з супутніми чинниками.

Освіта врятує від хвороби Альцгеймера
Освіта врятує від хвороби Альцгеймера

Фахівці виявили сильний зв'язок між рівнем освіти і захворюванням. Автори дослідження стверджують, що якісна і тривала освіта асоціюється зі зниженим ризиком розвитку хвороби.

Одним з можливих пояснень цього може бути "когнітивний резерв" – здатність активувати альтернативні нейронні мережі. Навчання покращує зв'язку між нейронами і збільшує цей резерв.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Лікування хвороба Альцгеймера дослідження
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