Що лікує сексолог та коли до нього потрібно звертатись

Часто причиною патологій в сексуальної області є проблеми психологічного характеру, це приносить безліч неприємних наслідків.

Розв'язувати такі проблеми самостійно не вдається, тому варто звертатися за допомогою до сексолога, а не страждати від невирішених питань, розповів психіатр Михайло Шейфер.

Читайте також: Гомосексуальна, бісексуальна чи гетеросексуальна: тест на сексуальну орієнтацію

Що лікує сексолог?

Сексолог здатний визначити причини відхилень в інтимному житті людини. Після їх виявлення, складається індивідуальний план, спрямований на корекцію проблеми. Можливо, вона криється в інтимному житті людини або у взаєминах між партнерами. Іноді навколишні фактори роблять серйозний вплив.



Сексолог лікує сексуальні проблеми

У своїй роботі сексолог оперує не тільки принципами сексології, але і використовує знання з соціології, сексопатології, сімейної психології, психотерапії.

Перед початком роботи з пацієнтом, сексолог обов'язково визначається з напрямком роботи. Методи корекції із загальної сексології можуть допомогти в тому випадку, коли немає відхилень медичного характеру.

Перед відвідуванням фахівця, здавати які-небудь аналізи не потрібно.

Коли потрібно звернутися до сексолога?

Зникнення потягу, сексуального бажання, відсутність збудження; Еректильна дисфункція (млява ерекція); Затримка сім'явиверження; Передчасне сім'явиверження; Труднощі в досягненні оргазму; Біль під час статевого акту; Посткоїтальні (після сексу) головні болі; Пріапізм (тривала та болюча ерекція); Пубертатний період; Сексуальна дисгармонія (невідповідність, розбіжність у взаємодії двох партнерів. Наприклад, у партнерів різна статева конституція: йому потрібно набагато більше, ніж їй).

Період статевого дозрівання і початок інтимного життя підлітків. Часто саме в цей час виникає безліч непорозумінь. Невирішені проблеми в ранньому віці здатні заподіяти безліч неприємностей в дорослому житті.

Сексуальний дискомфорт (суб'єктивна незадоволеність своєю сексуальністю, тобто коли проблеми в сексі виникають через те, що одному з партнерів не подобається щось у самому собі. Наприклад, чоловіки комплексують через розмір члена, жінки – через маленькі груди, тому не можуть відчувати себе розкуто з партнером, відповідно, отримати задоволення).

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.