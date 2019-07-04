Що лікує сексолог та коли до нього потрібно звертатись

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Що лікує сексолог
Що лікує сексолог / pixabay.com

Часто причиною патологій в сексуальної області є проблеми психологічного характеру, це приносить безліч неприємних наслідків.

Розв'язувати такі проблеми самостійно не вдається, тому варто звертатися за допомогою до сексолога, а не страждати від невирішених питань, розповів психіатр Михайло Шейфер. 

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Що лікує сексолог? 

Сексолог здатний визначити причини відхилень в інтимному житті людини. Після їх виявлення, складається індивідуальний план, спрямований на корекцію проблеми. Можливо, вона криється в інтимному житті людини або у взаєминах між партнерами. Іноді навколишні фактори роблять серйозний вплив.

Сексолог лікує сексуальні проблеми
Сексолог лікує сексуальні проблеми

У своїй роботі сексолог оперує не тільки принципами сексології, але і використовує знання з соціології, сексопатології, сімейної психології, психотерапії.

Перед початком роботи з пацієнтом, сексолог обов'язково визначається з напрямком роботи. Методи корекції із загальної сексології можуть допомогти в тому випадку, коли немає відхилень медичного характеру.

Перед відвідуванням фахівця, здавати які-небудь аналізи не потрібно.

Коли потрібно звернутися до сексолога?

  1. Зникнення потягу, сексуального бажання, відсутність збудження;
  2. Еректильна дисфункція (млява ерекція);
  3. Затримка сім'явиверження;
  4. Передчасне сім'явиверження;
  5. Труднощі в досягненні оргазму;
  6. Біль під час статевого акту;
  7. Посткоїтальні (після сексу) головні болі;
  8. Пріапізм (тривала та болюча ерекція);
  9. Пубертатний період;
  10. Сексуальна дисгармонія (невідповідність, розбіжність у взаємодії двох партнерів. Наприклад, у партнерів різна статева конституція: йому потрібно набагато більше, ніж їй).

Період статевого дозрівання і початок інтимного життя підлітків. Часто саме в цей час виникає безліч непорозумінь. Невирішені проблеми в ранньому віці здатні заподіяти безліч неприємностей в дорослому житті.

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Сексуальний дискомфорт (суб'єктивна незадоволеність своєю сексуальністю, тобто коли проблеми в сексі виникають через те, що одному з партнерів не подобається щось у самому собі. Наприклад, чоловіки комплексують через розмір члена, жінки – через маленькі груди, тому не можуть відчувати себе розкуто з партнером, відповідно, отримати задоволення).

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Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Секс Психологія Лікування Медицина
Джерело: Здоров'я 24
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