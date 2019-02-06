Що люди вважають дієвішим – емоції чи розумні аргументи

Намагаючись довести співрозмовнику свою правоту, більшість людей вибирають емоційну стратегію переконання.

В онлайн-дослідженні Північно-Західного університету США брали участь 1285 осіб. Їм показували фотографію і опис певного товару в інтернет-магазині і просили придумати позитивний відгук з оцінкою в п'ять балів.

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Одним потрібно було написати огляд переваг товару, іншим – розхвалити річ так, щоб читачеві неодмінно захотілося її купити. Потім дослідники вивчили лексику, використовувану у відгуках: більшість тих, кому потрібно було переконати аудиторію в покупці, писали емоційно.

Наприклад, замість слів "відмінний", "неабиякий" в цих відгуках зустрічалися більш експресивні "захоплюючий", "хвилюючий". При цьому люди не замислювалися, що потенційний покупець може виявитися допитливим раціоналістом, якого швидше переконає стриманий відгук.

Автори роботи оцінювали не об'єктивну силу емоцій в процесі переконання, а те, наскільки вагомими аргументами вони нам здаються.

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