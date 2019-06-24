Що має бути обов'язковою умовою хорошого сексу

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Хороший секс
Хороший секс / pixabay.com

Чим розкутіше партнери говорять про секс, тим краще їх інтимні стосунки.

До такого висновку прийшли психологи з Техаського університету в Остіні.

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Вчені провели метааналіз 48 досліджень попередників і проаналізували, як комунікація впливає на різні аспекти сексуального життя: потяг, збудження, ерекцію, вироблення змазки у жінок, оргазм і болючі відчуття.

До вибірки потрапили в цілому 12145 респондентів.

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Чим більше і відвертіше чоловіки та жінки обговорювали секс один з одним, тим краще було їхнє сексуальне життя. ​​Особливо це вплинуло на жінок: учасниці дослідження, які не соромилися говорити про секс, збуджувались сильніше і частіше досягали оргазму.

Раніше вчені визначили, що найкращою тривалістю сексу, яка дає можливість отримати максимальне задоволення від інтиму обом партнерам, є 24 хвилини й 12 секунд.

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Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя Психологія Секс
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