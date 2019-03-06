Що має бути у вашому продуктовому кошику

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Що має бути у вашому продуктовому кошику
Що має бути у вашому продуктовому кошику / food-blog.csb.com

Коли ми приходимо у супермаркет, то кладемо у кошик продукти, не залежно від того, потрібні вони нам чи ні. Акції, знижки заманюють нас і змушують купити більше.

Дієтолог Катерина Павлова склала список продуктів, які мають бути у продуктовому кошику.

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Вона зазначила, що цей список продуктів використовувався у марафоні зниження ваги.

1. Чиста вода

2. Молочні продукти

• сир 5%;
• кефір 2,5%;
• йогурт без наповнювачів 2,5%;
• вершкове масло 82,5%;
• сир несолоний білий.

3. Цільнозерновий бездріжджовий хліб. Якщо не знайдете — хлібці (без пшеничного борошна і без цукру і цукрозамінників)

4. Овочі

Можна брати як свіжі, так і заморожені. Дієтолог радить уникати картоплі

• всі види капусти — білокачанна, броколі;
• кольорова, стручкова квасоля, горошок — в замороженому вигляді;
• морква;
• буряк;
• квашена капуста;
• зелень;
• кабачки, помідори, баклажани — в замороженому вигляді.

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5. Яйця курячі або перепелині

6. Фрукти

• яблука – краще зелені
• груші
• цитрусові (апельсин, мандарин, грейпфрут, світі)
• ківі

7. М’ясо

• курка, індичка – будь-які частини, філе в тому числі.
• яловичина або телятина — філе.
• можна кролика, перепілку або нутрію.
• курячі субпродукти — шлуночки, печінку, сердечка.

8. Морепродукти  

На ваш смак.

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9. Риба

Може бути у замороженому або у свіжому вигляді. Як жирна, так і нежирна.

• жирні сорти – скумбрія, лосось, короп.
• нежирні — форель річкова, сібас, дорадо, хек, тилапія, тунець, тощо.

10. Олія рослинна нерафінована Може бути оливкова, кедрова, соняшникова, лляна або будь-яка інша.

11. Гречка

12. Цільнозернові макарони

13. Вівсянка (та, яку потрібно довго варити)

Обирайте ту вівсянку, яку потрібно довго варити
Обирайте ту вівсянку, яку потрібно довго варити

14. Рис неочищений – дикий або червоний

15. Крупи на ваш смак (кукурудзяна, перловка, пшеничне, кус-кус, кіноа)

16. Горіхи

• мигдаль;
• кеш'ю;
• волоський;
• фундук.

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Дієтолог не радить купувати арахіс.

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Теги: Здоров'я Здорове харчування
Джерело: 24 Канал
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