Що має бути у вашому продуктовому кошику
Коли ми приходимо у супермаркет, то кладемо у кошик продукти, не залежно від того, потрібні вони нам чи ні. Акції, знижки заманюють нас і змушують купити більше.
Дієтолог Катерина Павлова склала список продуктів, які мають бути у продуктовому кошику.
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Вона зазначила, що цей список продуктів використовувався у марафоні зниження ваги.
• сир 5%;
• кефір 2,5%;
• йогурт без наповнювачів 2,5%;
• вершкове масло 82,5%;
• сир несолоний білий.
3. Цільнозерновий бездріжджовий хліб. Якщо не знайдете — хлібці (без пшеничного борошна і без цукру і цукрозамінників)
Можна брати як свіжі, так і заморожені. Дієтолог радить уникати картоплі
• всі види капусти — білокачанна, броколі;
• кольорова, стручкова квасоля, горошок — в замороженому вигляді;
• морква;
• буряк;
• квашена капуста;
• зелень;
• кабачки, помідори, баклажани — в замороженому вигляді.
• яблука – краще зелені
• груші
• цитрусові (апельсин, мандарин, грейпфрут, світі)
• ківі
• курка, індичка – будь-які частини, філе в тому числі.
• яловичина або телятина — філе.
• можна кролика, перепілку або нутрію.
• курячі субпродукти — шлуночки, печінку, сердечка.
На ваш смак.
Може бути у замороженому або у свіжому вигляді. Як жирна, так і нежирна.
• жирні сорти – скумбрія, лосось, короп.
• нежирні — форель річкова, сібас, дорадо, хек, тилапія, тунець, тощо.
10. Олія рослинна нерафінована Може бути оливкова, кедрова, соняшникова, лляна або будь-яка інша.
13. Вівсянка (та, яку потрібно довго варити)
Обирайте ту вівсянку, яку потрібно довго варити
14. Рис неочищений – дикий або червоний
15. Крупи на ваш смак (кукурудзяна, перловка, пшеничне, кус-кус, кіноа)
• мигдаль;
• кеш'ю;
• волоський;
• фундук.
Дієтолог не радить купувати арахіс.
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