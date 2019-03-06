Що має бути у вашому продуктовому кошику

Коли ми приходимо у супермаркет, то кладемо у кошик продукти, не залежно від того, потрібні вони нам чи ні. Акції, знижки заманюють нас і змушують купити більше.

Дієтолог Катерина Павлова склала список продуктів, які мають бути у продуктовому кошику.

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Вона зазначила, що цей список продуктів використовувався у марафоні зниження ваги.

1. Чиста вода

2. Молочні продукти

• сир 5%;

• кефір 2,5%;

• йогурт без наповнювачів 2,5%;

• вершкове масло 82,5%;

• сир несолоний білий.

3. Цільнозерновий бездріжджовий хліб. Якщо не знайдете — хлібці (без пшеничного борошна і без цукру і цукрозамінників)

4. Овочі

Можна брати як свіжі, так і заморожені. Дієтолог радить уникати картоплі

• всі види капусти — білокачанна, броколі;

• кольорова, стручкова квасоля, горошок — в замороженому вигляді;

• морква;

• буряк;

• квашена капуста;

• зелень;

• кабачки, помідори, баклажани — в замороженому вигляді.

5. Яйця курячі або перепелині

6. Фрукти

• яблука – краще зелені

• груші

• цитрусові (апельсин, мандарин, грейпфрут, світі)

• ківі

7. М’ясо

• курка, індичка – будь-які частини, філе в тому числі.

• яловичина або телятина — філе.

• можна кролика, перепілку або нутрію.

• курячі субпродукти — шлуночки, печінку, сердечка.

8. Морепродукти

На ваш смак.

9. Риба

Може бути у замороженому або у свіжому вигляді. Як жирна, так і нежирна.

• жирні сорти – скумбрія, лосось, короп.

• нежирні — форель річкова, сібас, дорадо, хек, тилапія, тунець, тощо.

10. Олія рослинна нерафінована Може бути оливкова, кедрова, соняшникова, лляна або будь-яка інша.

11. Гречка

12. Цільнозернові макарони

13. Вівсянка (та, яку потрібно довго варити)



Обирайте ту вівсянку, яку потрібно довго варити

14. Рис неочищений – дикий або червоний

15. Крупи на ваш смак (кукурудзяна, перловка, пшеничне, кус-кус, кіноа)

16. Горіхи

• мигдаль;

• кеш'ю;

• волоський;

• фундук.

Дієтолог не радить купувати арахіс.

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