Що має робити людина після закінчення хімієтерапії

Після закінчення хімієтерапії люди не знають, як далі жити та що робити. Тому варто знати чіткі рекомендації лікарів.

Як тільки ви завершили терапію, необхідно отримати "план спостереження" від вашого онколога, розповіла лікар-онколог Тетяна Скрипець.

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"План спостереження" – це набір рекомендацій спостереження в періоді ремісії після закінчення терапії. Для подальшого спостереження ви можете звернутися до того ж лікаря, який проводив терапію, або до іншого лікаря, наприклад, за місцем проживання.

Що необхідно запитати в онколога?

Скільки часу мені знадобиться для повного відновлення? До якого лікаря необхідно звернутися за подальшим спостереженням? Як часто проводити візити? Яких симптомів необхідно остерігатися? Які аналізи необхідно здавати після закінчення лікування? Як часто? Які довгострокові проблеми зі здоров'ям можна очікувати після терапії? Яка ймовірність рецидиву захворювання? Які документи необхідно зберігати про проведену терапії? Що необхідно зробити, щоб піклуватися про себе і бути максимально здоровим?

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