Що має знати людина, яка викликає швидку допомогу

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Людині необхідно викликати бригаду швидкої допомогу у випадках, коли існує безпосередня загроза життю і здоров'ю. Існує перелік симптомів, які можуть свідчити про необхідність екстреної допомоги. Це, наприклад, раптовий розлад дихання, втрата свідомості, біль в ділянці серця, значне зовнішня кровотеча тощо.

Медики зазначають: знання з домедичної допомоги мають бути в усіх людей, адже з кожним може статися біда. У критичних випадках варто, перш за все, зібратися та не панікувати.

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Що треба знати людині, яка викликає швидку медичну допомогу:

• По-перше, знати, що існують два номери порятунку: 112 і 103.

На який номер телефонувати? За номером 103 ви можете викликати швидку медичну допомогу (це безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів).

Номер 112 – це єдиний номер телефону більшості країн світу, за яким треба телефонувати в екстрених випадках (безкоштовний з міського або мобільного телефону). Оператор, який приймає виклик, переадресує його до служби, яка повинна оперативно зреагувати у конкретній ситуації.

• Обов'язково люди повинні знати і перевірити стан даного хворого: свідомість, дихання і пульсація.

• Повідомити диспетчеру та чітко вказати місце перебування, де це сталося.

• Окрім того, варто ввімкнути у телефоні гучномовець: поки їхатиме карета швидкої, диспетчер може давати поради, що робити з потерпілими.

Як правильно викликати швидку
Як правильно викликати швидку

Цікаво, що працівники медицини катастроф заснували у Львові спеціальний клуб. Там обговорюють нові тенденції у цій сфері та намагаються використовувати інновації у повсякденній роботі. Усе – аби встигати рятувати життя в екстрених випадках.

Так званий Journal Club щотижня збирає з десяток представників медицини катастроф. Усі знання, що тут отримують, перетворюють на досвід на викликах.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

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Теги: Новини України Здоров'я Здорове життя Медицина Новини Здоров'я
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