Що може порушити засвоєння білка в організмі

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Що може порушити засвоєння білка в організмі
Що може порушити засвоєння білка в організмі / pinterest.com

За рівень білка в організмі відповідає печінка, саме там він утворюється. Після чого білок розподіляється на потреби імунної системи, шкіри, утворення гормонів, регенерації клітин.

Але для побудови білка в печінці потрібен вихідний матеріал, тому є важливим достатня кількість білка і його засвоювання.

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Якщо ж говорити про засвоєння, то під цим процесом розуміємо доставлення продуктів до печінки. Лікар-терапевт Лада Ступакова назвала основні причини, чому білок в організмі не засвоюється. 

Що може порушувати засвоєння білка

1. Низький рівень соляної кислоти шлунку

Саме вона первинно розщеплює білкову їжу і активує подальше перетравлення травними ферментами. Щоб перевірити рівень потрібно пройти процедуру pH-метрії. 

2. Відносна або абсолютна недостатність травних ферментів. Це вже проблеми з функцією підшлункової залози.

Як перевірити рівень травних ферментів:

1) копограма (кал) – можна засікти по залишках харчових речовин в калі, відносну недостатність ферментів, коли ви їсте більше за те. що може виділити на перетравлення підшлункова залоза;

2) панкреатична еластаза (кров) – показує нездатність виробляти достатньо травних ферментів.

Що робити? При нестачі (відносній або абсолютній) лікарі виписують додаткові травні ферменти.

При нестачі ферментів лікарі виписують додаткові речовини для покращення засвоєння білка
При нестачі ферментів лікарі виписують додаткові речовини для покращення засвоєння білка

Але якщо у вас виявили недостатню кількість білка, то варто дотримуватися порад лікаря.

Рівень білка  і його засвоєння залежить від стану печінки. Саме в ній доставлений білок буде перетворений на потрібний організму мікроелемент. Щоб перевірити стан печінки, потрібно здати аналізи на печінкові проби, загальний білок, та провести УЗД печінки.

Перелік продуктів, які містять білок, зазначений тут.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Шлунково-кишковий тракт Лікування
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