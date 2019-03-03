Що може зробити вас щасливішим

Британські вчені дійшли до висновку, що нетривалі прогулянки міськими парками можуть покращити емоційне та психічне здоров’я людини. За їх словами, це робить людину щасливішою.

У дослідженні взяли участь 94 людини. Після прогулянки вони заповнили спеціальну анкету і передали вченим спеціальний пристрій, пише в International Journal of Environmental Health Research.

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Вчені відстежували фізичні показники учасників.

Кращі показники були у тих учасників, які гуляли в парку від 20 до 25 хвилин. При цьому рівень емоційного щастя учасників, який вони оцінювали самостійно, в середньому підвищувався приблизно на 64%.

До того ж, рівень щастя підвищувався у тих, хто просто гуляв, не займався спортом або робив інші вправи. Отже, ефект поширюється також на людей з фізичними обмеженнями та інвалідністю.

Висновок вчених: щоб відчувати себе більш щасливим, необхідно гуляти парками протягом 20 хвилин.

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