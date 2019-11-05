Що можна і не можна робити вагітним: пояснення Супрун

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Що можна та не можна вагітним
Що можна та не можна вагітним / unsplash.com

Щойно жінка дізнається про вагітність, довкола відразу з’являються чимало охочих дати поради. Усі впевнені, що найкраще знають, що їсти, скільки спати та головне – чого не можна робити під час вагітності.

Часто ці поради базуються на народних забобонах, упередженнях та звернень до недоказової медицини, ексочільниця МОЗ Уляна Супрун з посиланням на Наталію Лелюх.

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Насправді ж не варто думати, що вагітність автоматично ставить на паузу активне життя, заняття спортом чи повноцінне харчування.

Що можна робити вагітним?

1. Займатися спортом. Наявність протипоказань варто уточнити у свого лікаря, але їх насправді не так багато: кровотечі, гострі чи хронічні хвороби, неконтрольований тиск.

2. Потрібно повноцінно харчуватися. Не варто закидатися солодким чи смаженим, бо хочеться. Зайві кілограми аж ніяк не полегшують ані перебіг вагітності, ані пологи. Але при цьому, не існує якоїсь особливої дієти для вагітних – усі поради щодо збалансованого харчування дорослих лишаються актуальними. Пийте достатньо води, уникайте нових продуктів, не їжте смаженого та копченого та не переїдайте. 

3. Вагітним жінкам можна літати літаком. Якщо немає особистих протипоказань, то декілька перельотів не завдадуть шкоди ані здоров’ю вагітної, ані малюку. Але зважайте, що більшість авіакомпаній відмовляються брати на борт пасажирок після 36 тижня вагітності. Звісно, варто враховувати втомлюваність і закласти час у подорожі на відпочинок після рейсу. Пийте достатньо води та вдягніть у дорогу компресійні панчохи — вони допоможуть уникнути набряків.

Вагітним надзвичайно небезпечне самолікування
Вагітним надзвичайно небезпечне самолікування

Що не можна робити вагітним?

1. Вживати алкоголь. Він шкідливий у будь-якій кількості на всіх термінах вагітності, особливо – ранніх. Увесь алкоголь, який споживає вагітна, дістається і малюку. А його печінка та нирки ще не здатні виводити алкоголь з організму. Тож келих вина для дитини можна прирівняти за наслідками до сильного похмілля в дорослих. Споживання алкоголю може мати дуже небезпечні наслідки для здоров’я плоду. Тож якщо ви лише плануєте завагітніти — не пийте. 

2. Курити. Не наражайте дитину на небезпеку і відмовтеся від цієї звички, щойно дізналися про свій новий стан.

3. Самолікування в принципі шкідливе та небезпечне заняття, але вагітна несе відповідальність і за свою дитину, тож не варто призначати собі ліки самостійно.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове життя Алкоголь Вагітність і пологи Уляна Супрун
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